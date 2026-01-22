Tren Suburbano, tren del nunca jamás

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Para Jorge Gastélum Miranda: amigo cabal,

abogado bravío, ilustrado y leal. Un abrazo hasta la eternidad

Hace 4 años Andrés Manuel López anunció con todo y video la puesta en marcha del ramal Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del Tren Suburbano a cargo de Maximiliano Zurita… pero que a la fecha no funciona porque reiteradamente las autoridades federales se niegan a pagar las indemnizaciones —incluso a realizar las consultas que por ley se deben hacer con los propietarios de la tierra— a los ejidos circundantes.

Ayer se repitió con mayor ahínco y fuerza el reclamo en los municipios conurbados de Coacalco, Tultepec y Tultitltán: el comisariado ejidal de Teyahualco, que encabeza Enrique Reyes Cortés, con el respaldo de ejidatarios de Santa María, San Antonio y sus barrios, San Pablito y del mismo Teyahualco, tomaron la estación del mismo nombre por el incumplimiento en los pagos acordados por el uso de terrenos para obras adyacentes al derecho de vía.

Obras como puentes peatonales y vehiculares para conectar los ejidos, avenidas y una que otra parcela ejidal fueron ocupadas desde la construcción de ese ramal sin que mediara asamblea y aprobación de los ejidatarios, sin desincorporación de esa tierra ni pago anticipado como establece la Ley Agraria. Hubo promesas de pago que no se cumplieron.

En el sexenio pasado hubo amenazas a los propietarios desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) de Román Meyer; hubo largas por parte de la Secretaría de la Defensa y ahora no se cumplen los compromisos pactados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a cargo de Jesús Esteva.

Ese tren, independientemente de la cantidad de pasajeros que pueda nutrir al AIFA, es una obra esencial de movilidad (y de justicia social) para una zona de alta marginación y urbanización desordenada: indemnizar conforme a lo pactado sería lo conveniente para todos.

No se pueden comprender las razones de la negativa gubernamental… y menos cuando la bandera de infraestructura del actual gobierno apuesta a los trenes de pasajeros.

Zamora y quién es quién en la energía. Sin que la lista sea exhaustiva ni abarque todos los aspectos del elemento crucial de cualquier economía —el acceso a la energía— la revista Industry & Energy presentó su listado de “20 personas a seguir en 2026, en el sector energético mexicano”. Un valioso esfuerzo editorial que expone alcances, limitaciones y posibilidades en petróleo, gas, electricidad y fuentes renovables.

Es relevante mencionar las cortapisas políticas en la jerarquización de las personas enumeradas: nueve funcionarios federales y 11 empresarios; de éstos, el primero en ser mencionado es Carlos Slim, de quien se define como aquel cuya “participación puede definir si en 2026 hay destrabe o más retraso en campos clave” en materia petrolera.

Y por ello destaca que el segundo empresario de relevancia en destacarse es Abraham Zamora, presidente de Sempra Infraestructura México, a quien se le caracteriza como “Puente entre capital internacional y proyectos en México” que dispone de “lectura temprana de riesgos regulatorios y sociales”.

Y en tercer lugar de impacto empresarial, la publicación lista a Alberto de la Fuente (director de Shell México) como presidente de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, a quien describe como quien “señala si el upstream privado (extracción petrolera) confía o se retrae” al tiempo que “empuja agenda de certidumbre y reglas claras”.

La lista se puede consultar en 20 personas a seguir en 2026, en el sector energético mexicano - Industry & Energy Magazine.

Se arma alianza independiente por Canacar. La nueva es que en el proceso de sucesión en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se alían los dos candidatos con mayor fuerza e independencia respecto al actual grupo que detenta el volante (y que busca perpetuarse). El hecho es que Rómulo Mejía declinó su candidatura para integrarse con su equipo a la campaña de Augusto Ramos, a fin de “fortalecer la unidad y gobernabilidad de la cámara”.

La alianza se fraguó luego de una larga reunión entre ambos personajes el pasado martes, tras la cual se acordó formar frente común para impulsar un modelo de desarrollo institucional de mayor apertura, con representatividad y renovación responsable de los liderazgos.

Así que ya sólo se trata de la competencia de la alianza Ramos-Mejía frente al grupo de Miguel Ángel Martínez y su candidato, Ramiro Montemayor. Y bueno, para nadie es secreta la alianza entre Martínez con Francisco El Suavecito Cervantes… que cuando fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial tuvo como asesor estrella al huachicolero Raúl Rocha.

Cambio inmobiliario: Tuhabi suma a Pulppo. Tuhabi, el primer unicornio latinoamericano, suma en su estructura a Pulppo, la aceleradora inmobiliaria de Matías Gath y Agustín Iglesias. Esta operación representa un paso clave en la consolidación de un ecosistema inmobiliario más eficiente, seguro, profesional y conectado en México, al integrar capacidades complementarias a lo largo de todo el proceso de compra y venta de vivienda.

La unión es una evolución natural de la visión de Tuhabi de transformar el mercado de vivienda usada y reducir las fricciones que enfrentan millones de personas al comprar o vender una casa. Y es que Pulppo aporta una red sólida de inmobiliarias y asesores, así como una robusta plataforma tecnológica e inteligencia de datos que convivirá con las soluciones financieras de Tuhabi… y cuyo objetivo —con más de 800 asesores inmobiliarios— es lograr una participación cercana al 20% de las transacciones de vivienda usada en el 2030.

Monterrey, sostenibilidad futbolera. Además de prepararse para recibir los 4 partidos del Mundial de Futbol, la ciudad de Monterrey lanza un mensaje de sostenibilidad ambiental. El alcalde Adrián de la Garza inauguró la obra monumental Balón Mexicano, del escultor José Pineda, elaborada con 800 mil metros de cable en desuso que fue retirado de la vía pública en la capital regiomontana y que chuleó el rostro de la Sultana del Norte.