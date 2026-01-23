“Grecia está trabajando muy bien, hay mucha esperanza en Uruapan”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Han pasado poco menos de tres meses del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Desde entonces, la atención se ha concentrado en este municipio, uno de los más golpeados por la violencia del crimen organizado. Uruapan vive desde hace años entre la extorsión, la disputa territorial y la presencia constante de grupos criminales, una realidad que Carlos Manzo decidió enfrentar desde el gobierno municipal, aun cuando se trataba de delitos del fuero federal.

Antes de su asesinato, Manzo había denunciado amenazas de muerte relacionadas con sus señalamientos públicos sobre la operación del crimen organizado, las redes de extorsión y la existencia de campos clandestinos en distintas zonas del municipio. Su postura frontal y sin concesiones lo colocó en una posición de alto riesgo.

Tras el crimen, su esposa, Grecia Quiroz, asumió la alcaldía con el respaldo del Movimiento del Sombrero, una organización ciudadana e independiente fundada por Manzo, que logró ganar un municipio clave sin el apoyo de partidos tradicionales.

Una figura central de este movimiento es Carlos Alejandro Bautista Tafolla (CABT), diputado local y colaborador cercano de Manzo. Conversamos con él para conocer el avance de las investigaciones y su visión sobre la situación de Uruapan.

CABT: En el seguimiento de las investigaciones nos han llamado prácticamente a todos para declarar, para investigarnos, y me parece correcto. Así debe ser. Ya se identificó a una persona que, al parecer, era de confianza de Carlos, aunque no formaba parte del movimiento. Carlos lo conoció cuando fue diputado federal. Es un Samuel, no recuerdo su apellido. Al parecer, por dos grapas accedió a dar información. Yo estuve en comunicación directa con el fiscal y la verdad es que están haciendo un excelente trabajo.

El finado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (izq.), y Carlos Alejandro Bautista, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Bibiana Belsasso (BB): El caso lo lleva la Fiscalía del Estado, pero también ha habido colaboración federal.

CABT: Yo desde el inicio cuestioné por qué no había sido atraído por la Fiscalía General de la República, tratándose de un crimen del crimen organizado y de un magnicidio. Sin embargo, con el paso de las semanas hemos visto un trabajo serio, es un trabajo profundo. Además, se está realizando en colaboración con autoridades de Estados Unidos, con la ATF (la agencia de alcohol, tabaco, armas y explosivos) una investigación conjunta con la Fiscalía del Estado. Tengo entendido que esta colaboración se gestionó con apoyo de Marcelo Ebrard, sobre todo por las capacidades técnicas que tienen en Estados Unidos.

BB: ¿Cómo se vive hoy en Uruapan?

CABT: Hay una ligera mejora, pero no podemos engañarnos. Hay mucha delincuencia organizada, asesinatos constantes y muchos cuerpos enterrados. A muchos se les llama “personas desaparecidas”, cuando en realidad ya fueron asesinadas y enterradas por el crimen organizado. He estado acompañando a las madres buscadoras, porque lo mínimo que merecen es una respuesta y un lugar donde despedirse de sus familiares.

BB: ¿Los campos clandestinos que denunció Carlos Manzo son los mismos que hoy recorres con las madres buscadoras?

CABT: Hay muchos campos de ese tipo. Carlos siempre enfrentó al crimen organizado, siempre iba al frente con la Policía municipal, con la poca fuerza que se tiene. Son delitos federales, pero afectan directamente a la seguridad del municipio. Ante la falta de una respuesta federal clara, Carlos decidió actuar. Fue un tema muy complejo y peligroso, pero nunca dio un paso atrás.

BB: Has trabajado muy de cerca con Grecia Quiroz. ¿Cómo está ella y cómo avanza el Movimiento del Sombrero?

CABT: Grecia está trabajando muy bien. Trae mucho coraje, mucha determinación. No ha podido vivir su duelo como cualquier persona por la carga de trabajo que asumió de golpe. Aun así, hay mucha esperanza entre la gente y estamos haciendo un buen equipo. Grecia viene caminando con nosotros desde los inicios del movimiento. Le arrebataron al amor de su vida y al padre de sus hijos, y todo ese dolor lo está transformando en fuerza para darle continuidad al proyecto. Sabe que cuenta con mi apoyo total.

BB: ¿Cómo surge el movimiento?

CABT: En 2016 intentaron secuestrarme y me fui de Michoacán. Carlos me dijo: “No puedes vivir huyendo. Vamos a hacer un movimiento”. En 2017 él buscó la diputación federal como independiente y yo iba como suplente. No ganamos, pero seguimos trabajando. Empecé a dedicar las utilidades de mi empresa a labor social y eso me dio protección y respaldo ciudadano. En 2021, Carlos iba por la presidencia municipal y yo por una diputación federal, pero Morena lo invitó a ser su candidato. Ya dentro, se enfrentó a la corrupción, rompió con el partido y regresó a la vía independiente para fortalecer el movimiento.

BB: ¿Qué sigue para el movimiento?

CABT: Todo lo que Carlos quería lo vamos a continuar. Él quería ser gobernador y después presidente de la República. Hoy, para mí, Grecia representa esa continuidad. El proyecto debe seguir.

BB: ¿Has recibido amenazas?

CABT: Sí, al inicio sí. Por eso se reforzó la seguridad de Grecia.

BB: ¿Y qué sigue para ti?

CABT: Que Grecia sea gobernadora. Para mí la política es servirle a la gente. Entré a la política porque no me gustaba ver cómo los políticos se enriquecen con el dinero público.

BB: También sigues con tus empresas.

CABT: Sí, tengo paleterías Urani, principalmente paletas de aguacate. La idea es agregar valor a lo que producimos en Michoacán y ofrecer productos nutritivos.

---

EL DIPUTADO Carlos Alejandro Bautista Tafolla está trabajando en su municipio con una aplicación llamada Alerta Ciudadana, una herramienta diseñada para fortalecer la seguridad desde la participación directa de la sociedad.

La aplicación funciona a través de un botón de emergencia, que al activarlo envía una llamada de urgencia. De manera simultánea, genera una alerta que llega a todos los teléfonos celulares en un kilómetro a la redonda, para que las personas cercanas acudan en apoyo, generando una reacción comunitaria inmediata.

La Alerta también permite reportar situaciones de riesgo de forma anónima. Los ciudadanos pueden tomar una fotografía y subirla a la plataforma sin revelar su identidad. Esto busca visibilizar los focos de riesgo y generar un efecto disuasivo: al saberse observados, en muchos casos estos grupos terminan retirándose.

De acuerdo con Bautista, se trata de una aplicación hecha por y para ciudadanos. No excluye a las autoridades, pero sí busca evidenciar lo que diariamente viven las comunidades. Además, funciona como una forma de presión social para que las autoridades actúen.

La percepción de inseguridad, señala, no es exclusiva de Uruapan: es un sentimiento generalizado. “Voy a Morelia y se siente peor; voy a Tijuana y se siente terrible; voy a Guanajuato y la percepción también es muy mala”.

El diputado reconoce el trabajo realizado a nivel federal. Considera que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está haciendo una excelente labor y expresa su confianza en la Presidenta de la República. Subraya que, cuando se gobierna, debe entenderse que el liderazgo es para todas y todos, más allá de los partidos políticos.