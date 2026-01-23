México y Alemania se fortalecen en infraestructura de la calidad para impulsar la competitividad

Teniendo como escenario la V Reunión del Grupo de Trabajo Mexicano–Alemán en Infraestructura de la Calidad, se ha marcado un nuevo avance en la cooperación bilateral orientada al fortalecimiento del entorno productivo y comercial. Durante el evento se firmó el Plan de Trabajo 2026–2027 del Diálogo Mexicano–Alemán en Infraestructura de la Calidad, suscrito por Andrea Genoveva Solano Rendón, jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, y por Ole Janssen, representante de la Dirección General de Política Digital e Innovación del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania.

La reunión contó con la participación de representantes de la academia, la industria, organismos de normalización, acreditación y evaluación de la conformidad, así como de aliadas y aliados institucionales que contribuyen a la certidumbre jurídica de los negocios, además de la delegación alemana y del Proyecto Global en Infraestructura de la Calidad en México, implementado por la GIZ, cuya cooperación técnica continúa siendo un componente estratégico para el desarrollo del sistema nacional.

El Plan de Trabajo 2026–2027 refuerza el papel de la Infraestructura de la Calidad como un habilitador central del crecimiento económico, al reducir costos de transacción, facilitar la interoperabilidad entre mercados y generar confianza verificable para la inversión y el comercio. Los trabajos se enfocan en áreas que están redefiniendo la competitividad global, como la digitalización de la infraestructura de la calidad, el comercio electrónico y la vigilancia del mercado, la electromovilidad y las buenas prácticas regulatorias en inteligencia artificial, elementos clave para la integración de México en cadenas globales de valor de mayor complejidad tecnológica. Alemania aporta su experiencia como referente internacional en la materia, mientras que México, bajo el liderazgo de la Secretaría de Economía y en el marco del Plan México impulsado por el Gobierno federal, fortalece su sistema con una visión orientada a la innovación, la sostenibilidad y la prosperidad compartida, posicionando a la infraestructura de la calidad como un eje estratégico para la industria, el comercio y la atracción de inversión de largo plazo. Habremos de darle seguimiento para los resultados.

Solmar Agenda 2030. Grupo Solmar inició un diagnóstico integral de sus operaciones para identificar su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, como parte de una estrategia corporativa orientada a fortalecer la sostenibilidad del destino y la competitividad del negocio a largo plazo. El proceso, dado a conocer en el marco de la Fitur 2026 en Madrid, contempla tres fases: la sensibilización interna sobre los ODS, una autoevaluación profunda de prácticas actuales y el análisis de resultados para la elaboración de una Memoria de Sostenibilidad y reportes corporativos por propiedad. Estos documentos se presentarán a lo largo de 2026 y funcionarán como herramientas de gestión, medición y toma de decisiones, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la operación hotelera del grupo.

La estrategia de uno de los desarrolladores turísticos pioneros de Los Cabos, también incorpora a su cadena de valor, ya que los resultados del diagnóstico y los criterios de sostenibilidad serán vinculantes para proveedores, con el objetivo de amplificar el impacto positivo en el ecosistema turístico. Entre las prácticas ya identificadas destacan proyectos de eficiencia energética, gestión integral del agua mediante desalación y reutilización, preservación de ecosistemas marinos y alianzas con autoridades locales para mitigar el estrés hídrico de la región. La compañía busca consolidar un modelo de negocio que combine rentabilidad, resiliencia operativa y responsabilidad ambiental, alineando el crecimiento turístico de Los Cabos con estándares globales de sostenibilidad y transparencia.

Negativa Semarnat. La Semarnat negó la autorización del magno proyecto de desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo en la laguna de Cuyutlán en Colima que desarrolla la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, y que requiere cambio de uso de suelo en una superficie de 223 hectáreas, de las que 49 corresponden a selva baja caducifolia, 98 a manglar y 76 a vegetación halófita. La propuesta de obra del nuevo puerto pretende derribar las islas Cocodrilo I y II ubicadas en el Vaso II de la laguna.

Esta resolución se basa en la consulta pública que se realizó del 10 de septiembre al 8 de octubre.

Semarnat considera que los componentes químicos que se generarían en la laguna presentan un alto potencial de dispersión hacia los vasos III y IV que forman parte del cuerpo de agua y que presentan un riesgo para la propuesta de creación del Área Natural Protegida de flora y fauna. Semarnat solicitó estudios ambientales actualizados, que considera necesarios para evaluar sus impactos y efectos acumulativos y sinérgicos, ya que el proyecto contempla remoción de vegetación de manglar que forma parte de un ecosistema protegido normativamente por su alta biodiversidad, valor ambiental y servicios ecológicos y de protección climática.

Voz en off. Otra que anda presumiendo que le fue bien en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, es la empresa de transporte Flix, que pactó una nueva colaboración con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, que busca ampliar el acceso a soluciones de transporte, impulsar el posicionamiento internacional del país y facilitar la experiencia de viaje de turistas nacionales y extranjeros. Tras este acuerdo, a partir del 21 de enero de 2026 los boletos del Tren Maya estarán disponibles a través del sitio web, la app y las taquillas de Flix, ampliando sus canales de venta. Ojalá que Flix haya aprendido de sus errores del pasado, y no los repita en México, porque en donde tiene presencia, sobre todo en el viejo continente, aún tiene muchos problemas que se convierten en un gran dolor de cabeza para quienes contratan sus servicios...