Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Aquí un capítulo de la historia acontecida previo a Navidad 2025: en vísperas de vacaciones, el jefe de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Peña Merino, abandonó el terruño de sus oficinas cerca de la fuente de las Cibeles en CDMX para ocupar la mitad de las oficinas del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mismas que hoy usa la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre Insurgentes Sur…

En la mudanza se detectó que en el mobiliario que llegó al moderno edificio de 9 pisos de la CRT (contando vestíbulo), había chinches, lo cual desató una plaga en el inmueble próximo al Parque Hundido. Hubo que fumigar, nos narran personas afectadas, durante varios días. Lo bueno es que fue durante el asueto, pues de lo contrario la sangría habría sido mayúscula.

La segunda plaga que se desató fue el hacinamiento, nos aseguran: 4 pisos fueron destinados a los 120 elegidos de Peña Merino con todo y estacionamiento, mientras que mil desterrados se tuvieron que acomodar en la mitad de los pisos y buscar dónde aventar sus triques, cajas de cartón y cochecitos. Todo con el paciente y consciente asentimiento de la directora del CRT, Norma Solano.

La tercera plaga se dio el último viernes hábil de diciembre, cuando se realizó la fiesta de fin de año de los empleados de la CRT en el Lienzo Charro de Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, el cual fue rentado por el titular de administración y finanzas del organismo, Raúl Alejandro Pedroza Rojas.

Se narra que el alcohol corrió a cántaros, al punto de que no faltaron los impertinentes con sus compañeras y compañeros… como fue el director de regulación técnica, Gabriel Huichan Muñoz, que abrazó e incómodamente “cintureó” a varias de las empleadas antes de protagonizar un penoso momento.

¿Y así es como la CRT busca ejecutar el Padrón Único de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut, que lleva registradas 2% de las líneas), organizar la licitación de la banda de 600Mhz y renegociar el capítulo de telecomunicaciones ante el equipo del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para salvar lo que queda del T-MEC?

Suerte con ello.

Gruma no vende y se adecua al mercado. La noticia no debió haber caído nada bien a Altagracia Gómez, jefa de Minsa y la más probable compradora de las 5 plantas productoras de harina de maíz que originalmente se ordenó vendiera Gruma que encabeza Juan Antonio González: ahora Gruma sólo tiene que liberalizar genuinamente los contratos de apoyo que establecía a las tortillerías para venderle su harina.

Todo un logro para los herederos de don Roberto González. En octubre de 2024, la entonces agonizante Comisión Federal de Competencia Económica (a cargo de Andrea Marván) tiró patadas de ahogado para congraciarse con un régimen dispuesto a exterminar a los órganos autónomos. Y, entre otros espasmos, estableció que Gruma debía vender sus harineras en Chalco, Culiacán, Río Bravo, Veracruz y Celaya.

La nueva Comisión Nacional Antimonopolios —que encabeza la misma Andrea Marván— aceptó los argumentos de Gruma y que se ajustaran los contratos de apoyo para adquisición de maquinaria y apoyos financieros, sin que haya compromisos mínimos de compra de harina ni obligaciones de exclusividad hacia Gruma.

Bien hecho ese taco.

Garza Buffington, el legado Legand. Pero quien se esfuerza por generar negocios que originen mejores ciudades, industrias más competitivas y ecosistemas más sanos es Javier Garza Buffington y Legand. Bajo la certeza que creatividad y sostenibilidad son unísonas, sus proyectos no sólo buscan la rentabilidad necesaria para la reproducción de los negocios, sino que pretende transformar positivamente comunidades y ecosistemas.

Con raíces en Nuevo León y una mirada global, Garza Buffington impulsa una cultura de negocio donde el diseño centrado en el entorno guía decisiones operativas, de producto y de servicio… no como una moda, sino como eje de la rentabilidad para la firma Reach, la cual integra capital, energía e infraestructura para facilitar el soft landing de empresas globales que quieren producir y expandirse en México en medio de un reacomodo mundial; para Renovex, la compañía que transforma 8 mil toneladas diarias de basura en insumo competitivo para cadenas industriales, y Esvicon, incubadora de proyectos urbanos estratégicos enfocados a movilidad, energía limpia, agua e infraestructura inclusiva.

Economía circular, pues. Con ella desarrolla metodologías de diseño centrado en el entorno hasta métricas de impacto en carbono, agua y biodiversidad que apoya a clientes, autoridades y comunidades a tomar decisione claves para la trazabilidad y resultados verificables que reclaman los mercados mundiales… y los

bloques regionales.