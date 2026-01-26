Narcopolíticos: ¿Llegó la hora?

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con ese acuerdo al que llegaron los gobiernos de México y Estados Unidos para acelerar la entrega de más presuntos líderes del narcotráfico o que han sido acusados en investigaciones judiciales ante la justicia de ese país, parece haber llegado la hora en que se cumplirá la permanente exigencia del presidente Donald Trump de que también algunos narcopolíticos del actual y anteriores gobierno le sean enviados

Eso fue parte de lo acordado en la Tercera Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos el fin de semana en el Departamento de Estado en Washington, al que asistieron representantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de nuestro país, como un acuerdo más del combate emprendido por el mandatario republicano contra las organizaciones terroristas internacionales entre las que figuran cinco cárteles mexicanos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Un Ferrari con la imagen de San Judas Tadeo

En gira de fin de semana por Tamaulipas, ante las advertencias de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que emprenderá ataques terrestres contra los cárteles en cualquier lugar, México incluido, la Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que nuestro país es libre, independientle y soberano y apuesta a la negociación y la cooperación ante cualquier intento de injerencia.

Ministros de la Suprema Corte enfrentan nuevas críticas y ahora anuncian que su nueva flotilla vehicular será devuelta y que no habrá más fotografías ni pinturas al óleo de sus rostros.

Un domingo como ayer, en 1970, una de las avionetas de periodistas y fotógrafos que cubrían la segunda etapa de la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Echeverría, cayó en un cerro en Poza Rica en el que pereció la mayoría de ellos, salvo Jesús Kramksy, el entonces joven reportero del anterior Heraldo de México, sometido a decenas de operaciones y años después falleciera.

Esa tragedia en la que también pereciera el doctor Camilo Ordaz, representante del IEPES priista, enlutó al periodismo y a la misma etapa que abarcó Veracruz y las entidades del sureste.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, supervisó los avances de la pavimentación de la carretera Las Palomas-Tecomatlán, una de las obras estratégicas de la Presidenta Sheinbaum que va de Cuautla, Morelos, a Izúcar de Matamoros, con maquinaria de Pemex, que llegará a Marquelia costa guerrerense.

Un juez federal determinó vincular a proceso a César Alejandro “N”, conocido como El Bótox, por su probable participación en diversos delitos del fuero federal, fue trasladado al penal de El Altiplano, donde permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.