Arturo Damm Arnal.

Las actividades económicas se dividen en tres sectores. Primario, explotación directa de recursos naturales: ganadería, agricultura, silvicultura, pesca, caza, aprovechamiento forestal, sector que contribuye con el 3.8% de lo producido. Secundario, la industria: minería; generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; suministro por ductos de gas natural y agua al consumidor final; construcción; manufacturas, que aporta el 32.6% de la producción. Terciario, los servicios, que contribuyen con el 63.6% de lo producido.

En noviembre, como vimos en el anterior Pesos y Contrapesos, en términos anuales, el sector primario creció 2.9%, el secundario decreció 0.1%, el terciario creció 1.5%. En términos mensuales, el sector primario decreció 7.0%, el secundario creció 0.6%, el terciario decreció 0.4%.

En esta ocasión centro la atención en la manufactura, uno de los cuatro subsectores del sector industrial, que aporta el 65.64% de la producción del mismo y el 21.4% de la producción nacional.

La información que reporta el Inegi es producción, personal ocupado, horas trabajadas y remuneraciones medias reales (descontada la inflación).

En noviembre, en términos anuales, la producción creció 1.4%. Un mes antes, en octubre, creció 0.7% (mayor crecimiento en noviembre, bueno). Un año antes, en noviembre de 2024, creció 1.7% (menor crecimiento en noviembre, malo). En términos mensuales creció 1.0%. El mes anterior, octubre, creció 0.3% (mayor crecimiento en noviembre, bueno). El año anterior, noviembre de 2024, creció 0.4% (mayor crecimiento en noviembre, bueno).

En noviembre, en términos anuales, el personal ocupado decreció 2.7%. Un mes antes, en octubre, decreció 2.5% (mayor decrecimiento en noviembre, malo). Un año antes, en noviembre de 2024, decreció 1.9% (mayor decrecimiento en noviembre, malo). En términos mensuales decreció 0.4%. El mes anterior, octubre, decreció 0.1% (mayor decrecimiento en noviembre, malo). El año anterior, noviembre de 2024, decreció 0.2% (mayor decrecimiento en noviembre, malo).

En noviembre, en términos anuales, las horas trabajadas decrecieron 2.9%. Un mes antes, en octubre, decrecieron 1.8% (mayor decrecimiento en noviembre, malo). Un año antes, en noviembre de 2024, decrecieron 1.4% (mayor decrecimiento en noviembre, malo). En términos mensuales decrecieron 0.6%. El mes anterior, octubre, crecieron 0.6% (pasó de crecimiento a decrecimiento, malo). El año anterior, noviembre de 2024, crecieron 0.5% (pasó de crecimiento a decrecimiento, malo).

Por último, en noviembre, en términos anuales, las remuneraciones medias reales crecieron 3.3%. Un mes antes, en octubre, crecieron 4.9% (menor crecimiento en noviembre, malo). Un año antes, en noviembre de 2024, crecieron 4.7% (menor crecimiento en noviembre, malo). En términos mensuales decrecieron 0.6%. El mes anterior, octubre, crecieron 1.7% (pasó de crecimiento a decrecimiento, malo). El año anterior, noviembre de 2024, crecieron 1.0% (pasó de crecimiento a decrecimiento, malo).

Dato relevante: sumamos 33 meses consecutivos, de marzo de 2023 a noviembre de 2025, con decrecimiento del personal ocupado en la manufactura. Menor, 0.1%, julio y agosto de 2023. Mayor, 2.7%, agosto y noviembre de 2025. Promedio mensual: 1.52%.