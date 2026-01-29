Crudo a Cuba, decisión de CSP: Castillo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, declaró que la decisión de que México mantenga el envío de petróleo a Cuba es de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como titular del Poder Ejecutivo —no de Petróleos Mexicanos como dijo ella el martes— y que ayer insistió en que ese envío, “por razones humanitarias”, dependerá de las solicitudes que se presenten, así como que, tanto esa vía como la contractual, “son decisiones soberanas de México”.

La legisladora, hija del extinto ingeniero Heberto Castillo, figura respetada y congruente de la izquierda, agregó que en todo momento estarán apoyando las propuestas de la Presidenta, pero que “seguir suministrando petróleo es una cuestión que determinará nuestra Presidenta. Le compete al Ejecutivo, ésa es mi posición”, al recordar que, desde hace muchas décadas, México ha dado ese apoyo a Cuba.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tras un mes de ocurrido el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, la Fiscalía General emitió un primer informe en el que el accidente se atribuye a exceso de velocidad, por lo que se responsabiliza al maquinista Emilio Erasmo Canteros, al conductor, Felipe de Jesús Díaz Gómez y al despachador, Ricardo Mendoza Cerón, que no tenía licencia para el desempeño de ese puesto y que fueron detenidos.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, presentó ese informe en un video sobre los primeros resultados de la investigación de ese accidente en el que perecieron 14 personas y casi un centenar resultara herido, en el cual se descarta que lo ocurrido haya sido ocasionado por las vías durmientes o balastro, lo que, de inmediato, motivó reacciones de que sólo sean los conductores del tren los únicos responsables.

Todd Martínez, director senior y codirector del grupo de soberanos de Fitch Ratings, estimó que la negociación del T-MEC seguirá siendo incierta para México, con riesgo de entrar a un proceso en el que tenga que renovarse anualmente y quedar intacto, “como zombie”, con amenazas arancelarias discrecionales por parte de Estados Unidos.

Ante la incesante violencia que priva en Culiacán y otros municipios de Sinaloa por la lucha entre Los Chapitos y La Mayiza, la Secretaría de Marina llevó a cabo un simulado ataque cibernético al puerto de Topolobampo, con explosivos mediante drones, bajo supervisión de la Autoridad Marítima Nacional.

Para colmo, se reportó ayer por la tarde que un grupo armado secuestró a 10 ingenieros de una minera canadiense que opera en el municipio sinaloense de Concordia, los que, de no aparecer con vida y pronto, van a originar reclamos por parte del gobierno de ese país ante la inseguridad que priva en el nuestro.