Nueva conversación CSP-Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En una nueva conversación telefónica entre los presidentes de México y Estados Unidos, en la que hablaron de seguridad, lucha contra el narcotráfico en la frontera, comercio, Canadá y su primer ministro, Mark Carney, y del T-MEC, Claudia Sheinbaum dijo que para ella es prioritario mantener ese acuerdo trilateral y Donald Trump la calificó de “muy positiva para ambos países” y que “México tiene una líder maravillosa y muy inteligente”, de la que deberíamos estar “muy contento por ello”.

A su estilo y por lo que ha ocurrido en anteriores llamadas tras los encendidos elogios a la mandataria y al país que gobierna, éstos parecen preámbulo de alguna nueva acción que el republicano emprenderá, sea arancelaria, contra los cárteles que declaró organizaciones terroristas o insistir, como lo anticipó, que para él y Estados Unidos, el tratado comercial con México y Canadá, “es irrelevante”, por lo que habrá que estar atentos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

¿Cuántos soldados están desde hace un año en Sinaloa, a los que ahora se sumarán mil 600 más, contra la violencia y quienes principalmente la generan, como los hijos de El Chapo Guzmán y de El Mayo Zambada, presos en Estados Unidos, y otros grupos criminales que se les han sumado?

En estos días se han multiplicado los enfrentamientos, bloqueos y atentados, como a una pareja de diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ambos hospitalizados —él con un disparo en la cabeza y ella con la pérdida de un ojo— y el secuestro de 10 ingenieros de una minera canadiense.

En su mañanera, la Presidenta Sheinbaum dijo que “pronto” —dentro de una o dos semanas— irá a esa convulsa entidad junto con el Gabinete de Seguridad de su Gobierno a reunirse con ciudadanos y empresarios para ver su situación, hoy envuelta en la violencia, como está desde hace un año, en la que se destruyeron esta semana más de 105 toneladas de precursores químicos.

Aseguró The Wall Street Journal que Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense, fue detenido en un operativo de agentes del FBI en México, no que “se haya entregado” en la embajada de EU aquí.

Esperadas, las reacciones que ha originado el informe del descarrilamiento del Tren Interoceánico, cuya responsabilidad inmediata se atribuye solamente al personal encargado de conducirlo con exceso de velocidad, que causó la muerte a 14 personas y heridas a decenas más, mas no a quienes, para ponerlo apresuradamente en servicio, utilizaron convoyes antiguos, carentes de aparatos que controlaran velocidad o utilizaran balasto y durmientes inadecuados.