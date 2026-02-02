Enero, ¿cómo estuvo?

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cómo nos fue, en materia de economía, en enero? Respondo comparando con los resultados del mismo mes del año anterior, enero de 2025, y del mes previo, diciembre de 2025 (los resultados de enero, sin puntos de comparación, que deben ser el mes anterior, y el mismo mes el año anterior, no dicen mucho).

Comienzo por la bolsa de valores.

En enero de 2025 el Índice de Precios y Cotizaciones, de la Bolsa Mexicana de Valores, pasó de 49,513.27 puntos a 51,209.53, aumento del 3.43%. En diciembre de 2025 pasó de 63,596.78 a 64,269.00, incremento del 1.06%. ¿Qué pasó en enero? Pasó de 64,269.00 a 67,563.58 puntos, lo que dio como resultado un alza del 5.13%. Mejor resultado que hace un año y que hace un mes. Buen inicio de año para los especuladores bursátiles.

Continúo con el tipo de cambio peso – dólar.

En enero de 2025 el tipo de cambio pasó de $20.7862 a $20.6068, lo cual dio como resultado una apreciación del peso frente al dólar de 0.86%. En diciembre de 2025 pasó de $18.3075 a $18.0012, lo cual resultó en una apreciación de 1.67%. ¿Qué sucedió en enero? Pasó de $18.0012 a $17.3310, dando como resultado una apreciación del 3.72%, mayor que la de un año antes y que la de un mes antes. ¿Bueno o malo? Depende. Si compro dólares, dado que por cada uno pago menos pesos, me beneficia. Por el contrario, si los vendo me perjudica, porque por cada dólar recibo menos pesos.

Sigo con la tasa de interés, Cetes a 28 días.

En enero de 2025 la tasa de interés pasó de 10.04% a 9.87%, una reducción de 0.17 puntos porcentuales, el 1.69%. En diciembre de 2025 bajó de 7.15% a 7.07%, una baja de 0.08 puntos porcentuales, el 1.12%. ¿Qué aconteció en enero? Bajó de 7.07% a 6.95%, una reducción de 0.12 puntos porcentuales, el 1.70%. ¿Bueno o malo? De nuevo depende. Si pido prestado me conviene, porque pago menos. Si otorgo préstamos, por más que los siga otorgando, no me conviene, porque me pagan menos.

En este caso, por tratarse de la tasa de los Certificados de la Tesorería, Cetes, a 28 días, que es la que le paga el gobierno a quienes le prestan dinero, su baja alivia las presiones sobre las finanzas gubernamentales, lo cual, dadas las fuertes presiones a las que están sujetas, es bueno.

Terminó con el precio del petróleo.

En enero de 2025 el precio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación pasó de 66.70 dólares el barril a 68.69, un aumento del 2.98%. En diciembre de 2025 bajó de 55.90 a 53.62 dólares, una reducción del 4.08%. ¿Qué ocurrió en enero? El precio pasó de 53.62 dólares a 61.83 el barril, un aumento del 15.31%. ¿Bueno o malo? Una vez más, depende. Si vendo, que es el caso de Pemex, es bueno. Si compro, que es el caso de los clientes de Pemex, nacionales y extranjeros, es malo.

Desde el punto de vista de las finanzas del gobierno, dado que en los Criterios Generales de Política Económica para 2026 se proyectó un precio promedio del barril de petróleo mexicano de exportación de 54.90 dólares, que sirvió de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación, el que haya cerrado enero en 61.83 dólares, y el que haya promediado 56.47, es una buena noticia.

Así estuvieron las cosas en enero.

El viernes el Inegi publicó el PIB oportuno para el cuarto trimestre de 2025. En términos anuales creció 1.6%. ¿Bueno o malo? La respuesta mañana, en estos Pesos y Contrapesos.