Crean Frente contra reforma electoral

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con el propósito de frenar una reforma electoral sin consenso, cuestionada lo mismo por militantes de la 4T que por dirigentes y legisladores de sus partidos aliados, un grupo de académicos, juristas y exconsejeros del INE, activistas sociales y partidistas, anunciaron la creación de un Frente Amplio Democrático que frene esa iniciativa por el riesgo de debilitar la incipiente democracia en el país.

Entre ellos figuran el panista Vicente Fox y el priista Francisco Labastida Ochoa, que en el 2000 contendieron en la elección presidencial en la que, por primera vez en más de 70 años, el tricolor perdiera la Presidencia de la República, y también José Woldenberg, primer titular del máximo órgano electoral independiente en ese proceso, así como quienes lo sucedieran. También el antropólogo Roger Bartra, el historiador Jean Meyer y activistas por la democracia y los derechos humanos, como Clara Jusidman y Mariclaire Acosta.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Petro made in USA

Gustavo Petro, el mismo presidente de Colombia que envalentonado y desafiante estuviera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtiera que defendería la soberanía de su país ante cualquier intento de intervención como en Venezuela, llegó ayer a la Casa Blanca para dialogar con el republicano y funcionarios de su gobierno, entre ellos el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Después del encuentro, el republicano dijo que no lo conocía, pero que durante el diálogo que sostuvieron “se llevaron bien” y agregó que trabajarán en cooperar contra el narcotráfico y que levantará las sanciones que EU impuso a Colombia.

Con una “histórica” inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, anunció ayer la creación de un Consejo de Planeación Estratégica, presidida por la misma doctora Sheinbaum con el fin de ir más allá de las variables macroeconómicas, en pos de un modelo de desarrollo social.

Tras anunciarse que Adán Augusto López dejaría de liderar la bancada de Morena en el Senado, pero seguiría con fuero para tareas partidistas, ayer apareció en la sesión, al tiempo que la Presidenta Sheinbaum negaba en su mañanera que hubiera alguna investigación en su contra en la FGR, a pesar de las presentadas el año pasado por la diputada panista María Elena Pérez-Jaén, por su gestión como gobernador de Tabasco.

En las filas de la 4T se preguntan si con esa carga de desprestigio que el tabasqueño lleva a cuestas, podrá conseguir votos a Morena, cuando es posible que se los reste.

Sentidos decesos de dos entrañables colegas de muchos años, Irma Fuentes y Rodolfo Guzmán, con nuestras condolencias a sus familiares.