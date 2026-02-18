Acusa viuda de Manzo a morenistas

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

De no ser un intento distractor, como a los que se solía recurrir el sexenio anterior, a tres meses y medio del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su viuda y sucesora, Grecia Quiroz, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Michoacán en contra del exgobernador perredista, hoy diputado federal morenista, Leonel Godoy, el senador guinda Raúl Morón y el exedil Ignacio Campos, por su presunta relación con ese caso.

La alcaldesa acudió a presentar esa denuncia acompañada por centenares de simpatizantes, para exigir que la investigación no se limite a los autores materiales de la ejecución de su esposo, sino que incluya la responsabilidad política y eventual autoría intelectual, pidió la comparecencia de los mencionados y que el caso sea atraído por autoridades federales encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que ha estado al frente de ese caso.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Esa tardía denuncia de la viuda de Carlos Manzo es un nuevo caso que sacudirá a los gobiernos estatal y federal, a unos días de la aparición del libro del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República el sexenio pasado, Julio Scherer Ibarra, y las revelaciones de casos de corrupción que involucran a ex y actuales colaboradores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sabido fue, tras la ejecución de Manzo, el 1.º de noviembre pasado, que la propia viuda del malogrado alcalde independiente, que encabezaba el Movimiento del Sombrero, las menciones de los tres hoy acusados, por parte de la actual alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación, hoy señalados en su denuncia.

El secuestro y asesinato de cinco trabajadores de una mina canadiense en Sinaloa y la desaparición de sus demás compañeros que no se han localizado, fue una justificada razón para que el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, de visita en México, demandara la exigencia de su país para mantener e incrementar sus inversiones en México.

Eso mismo, además de fortalecer y ampliar inversiones en México y de México en Canadá, fue expuesto también en la reunión con la Presidenta, ayer, en Palacio Nacional, con miembros de su gobierno.

Por ocultar reuniones con un empresario chino, el presidente interino de Perú, José Jerí, fue destituido por el Congreso. En octubre remplazó a la también depuesta Dina Boluarte, que sustituyó a Pedro Castillo, tras un intento de golpe de Estado, y más tarde llevó al rompimiento de relaciones con nuestro país.