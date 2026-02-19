Aliados de Morena frenan la electoral

Envuelto en escándalos de corrupción que involucran a funcionarios, legisladores y alcaldes, y de abierta rebeldía de algunos de sus militantes, el movimiento de transformación en el poder, enfrenta ahora el rechazo de sus dos aliados electorales a la polémica iniciativa de reforma política que amenaza reducir no sólo el número de diputados plurinominales sino, sobre todo, los cuantiosos recursos que recibe.

Y aún cuando la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insiste en que no se ha definido el texto de su propuesta y se debe aguardar a conocer su contenido, los dirigentes del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista no dudan en levantarse de la mesa de negociación, ante el temor de ser privados de beneficios que al cabo de sexenios han logrado y que hoy se rehúsan perder, lo que ha retrasado que esa iniciativa pueda concluirse y ser enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Jalón de orejas a Paco Vázquez

En medio de la rebambaramba en la que se halla la negociación de la reforma electoral, Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en el Senado, reiteró que la propuesta final se apegará a la visión de la 4T y dejó entrever que, si los partidos aliados mantienen su actual oposición, podría “transitar” a la Cámara de Diputados sin ellos.

Recordó que esa reforma no fue enarbolada en la campaña de 2024 y no formaba parte de la alianza con PT y PVEM, presentada por el expresidente López Obrador el 5 de febrero de ese año, que es la que se discute hoy y, que si no se logra un acuerdo, será discutida en comisiones, porque “nosotros en Morena no podemos desfigurarnos, tenemos una convicción en relación con la austeridad por lo que hace a los pocesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro”.

Primero en responder a la acusación que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó en su contra al vincularlo, junto con otros, en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, basada en videos grabados en los que lo menciona como presunto responsable en caso de sufrir un atentado, el senador Raúl Morón dijo que el caso “está siendo politizado”.

En su denuncia ante la Fiscalía Estatal, ella negó que tuviera motivaciones políticas, como aduce el legislador, sino que es una exigencia de justicia anticipada por su extinto esposo que, en su momento habló, y hoy el Estado debe escucharlo porque “no estoy construyendo una narrativa política sino entregando una evidencia, cuya línea de investigación no debe detenerse en los ejecutores”.

Que se revisen los textos “marxistas”, demanda Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.