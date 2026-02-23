AssetHawk entra a México y busca posicionarse en el negocio de rastreo satelital

El dispositivo de rastreo satelital AssetHawk, desarrollado por la empresa australiana Myriota, inició su comercialización en México con una estrategia enfocada en sectores que operan fuera de la cobertura tradicional de redes móviles. La propuesta se centra en ofrecer visibilidad continua de activos mediante conectividad satelital propia, sin depender de infraestructura celular, lo que amplía el alcance operativo para industrias con presencia en regiones remotas.

La oportunidad de mercado se ubica principalmente en transporte de carga, minería, agricultura y energía, actividades que requieren monitoreo constante de bienes, insumos y maquinaria en tránsito o en campo. En estados con alta actividad extractiva o agroindustrial, los periodos de intermitencia en redes terrestres han representado costos adicionales asociados a pérdidas, retrasos logísticos y menor trazabilidad. La adopción de soluciones satelitales permite mantener el flujo de datos, aun en zonas de difícil acceso, lo que puede traducirse en mayor eficiencia operativa y mejor gestión de riesgos.

AssetHawk está diseñado para rastrear activos sin fuente de energía propia, como contenedores, remolques, tarimas y equipos agrícolas. Opera bajo estándares internacionales de IoT compatibles con arquitecturas 3GPP Release 17, lo que facilita su integración con plataformas empresariales existentes. El modelo de transmisión utiliza rutas privadas de datos, elemento relevante para organizaciones que priorizan seguridad e integridad de la información en proyectos industriales y gubernamentales. El dispositivo incorpora un esquema de bajo mantenimiento. Puede funcionar hasta diez años con baterías AA convencionales, apoyado en un firmware que ajusta la frecuencia de envío de datos según el movimiento detectado. Esta optimización reduce intervenciones técnicas y favorece modelos de implementación a gran escala, especialmente en cadenas logísticas extensas donde el reemplazo frecuente de equipos representa un gasto significativo.

TE RECOMENDAMOS: DESDE EUROPA La pederastia de Epstein involucra a las monarquías europeas

El diseño compacto, la certificación IP68 y el sistema de montaje magnético permiten su instalación en minutos y su operación en condiciones de polvo, humedad o temperaturas extremas, características comunes en entornos industriales. Estos atributos técnicos responden a la necesidad de soluciones robustas en sectores donde la durabilidad del hardware impacta directamente el retorno de inversión. La entrada de AssetHawk al mercado mexicano se inserta en un proceso más amplio de digitalización de activos físicos y fortalecimiento de cadenas de suministro. La expansión del comercio electrónico, el nearshoring y el crecimiento de actividades extractivas han incrementado la demanda de visibilidad en tiempo real y análisis de datos logísticos. En este contexto, la conectividad satelital IoT abre un segmento adicional dentro del ecosistema de rastreo, tradicionalmente dominado por soluciones basadas en redes móviles. En México ya operan empresas y proveedores de soluciones de localización y telemetría que abarcan servicios de rastreo satelital o híbrido y que compiten o complementan este tipo de oferta. Entre ellas figuran WAAK Technologies, Ubiqo, Holkan Rastreo Satelital y GPS Monitor Telematics, que proporcionan sistemas de seguimiento de activos y flotas con componente satelital o de conectividad extendida. La presencia de estos jugadores indica que el mercado local ya cuenta con alternativas para clientes que buscan visibilidad, seguridad y control operativo en sus cadenas de suministro.

Cónclave plastiquero. Menos del 10 por ciento del plástico producido a nivel mundial es reciclado, por lo que la Plastics Recycling Conference 2026, que se celebra en San Diego del 23 al 25 de febrero, se presenta como un evento clave para avanzar en la economía circular en Norteamérica. Con más de 3 mil profesionales del ramo, se debatirán temas cruciales, como las nuevas regulaciones sobre envases, los mandatos de contenido reciclado y la implementación de esquemas de responsabilidad extendida del productor (REP). La Asociación de Recicladores de Plástico (APR), con más de 30 años de experiencia, jugará un papel clave al presentar su Guía de Evaluación y Diseño, que orienta a las empresas a adaptarse a los nuevos estándares de reciclabilidad. Para las empresas del sector, adaptarse a estos cambios regulatorios será esencial para mantener su competitividad en un mercado que se está transformando rápidamente.

Cancelan Visa Prosa. La Comisión Federal de Competencia Económica negó la autorización para que Visa adquiriera Prosa al considerar que la operación podría afectar la competencia en el mercado mexicano de procesamiento de pagos electrónicos, un segmento estratégico para la infraestructura financiera del país. El regulador evaluó que la integración concentraría capacidades relevantes en un solo participante, dado que Visa opera como red global de pagos y también ofrece servicios de procesamiento, lo que podría reducir la presión competitiva en compensación y liquidación de transacciones con tarjeta. Prosa, uno de los principales operadores en México en este rubro, por lo que la transacción fue analizada bajo criterios de impacto estructural. Eso sí, hay enojo en Visa y dicen que revisará la decisión para decidir qué seguirá en este caso.