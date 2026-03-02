Tomando al toro por los cuernos

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Sin miedo “al qué dirán”, con claridad narrativa, sin complejos ante lo “políticamente correcto”, dotado con una profunda data histórica y sorprendentes datos estadísticos, la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana, que encabeza Manuel Scosse Varela, recién lanzó un libro de 162 páginas con seis estudios y análisis de investigación titulada “México es Taurino”: no se trata de convencer a nadie, sino que a través de un manifiesto se despliega una franca defensa ante toda acción que “agreda, limite y condicione la vigencia y conservación de la identidad cultural propia y las tradiciones de un pueblo” como parte de la celebración de 500 años de la festividad en este país.

La introducción del libro —amablemente enviado a este columnista— escrita por Antonio Rivera Rodríguez muestra datos impactantes de una festividad con presencia en 1,140 ciudades y pueblos del país —de las cuales 670 son parte de ese “México Profundo” con menos de 25 mil habitantes casi todas en zonas rurales— en los que se realizan 4,686 festejos anualmente.

Se trata de un documento visualmente impactante con las imágenes captadas por 14 fotógrafos de esmerado trabajo como Alejandro Abud, Bosco Cué, Paco Díaz, Roberto Tapia y la fototeca de Plaza México.

La investigación, basada en la metodología y estrategia de estudio, elaborada por Guillermo Edgar y Ana Beñen Michel, revela que en los municipios donde se realizan corridas de toros, en el 42% de ellos hay presencia de pueblos originarios, demostrando el carácter histórico y sincrético de esos eventos entre las culturas que formaron la llamada identidad nacional.

Los investigadores reconocen los límites de la cobertura territorial de sus estudios, pues hace falta trabajo de campo en zonas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz en las cuales se tienen referencia, pero no contabilización exacta de una festividad netamente popular.

El libro es, esencialmente, una valiosa exposición de datos estadísticos que cruzados con la investigación histórica y la argumentación ilustrada, ofrece una perspectiva mayor de las festividades a la que se calcula asisten 7 millones de personas al año, que impulsa la actividad económica en los 669 municipios donde se efectúa al generar valor estimado de 9,398.3 millones de pesos anuales. Ello, a partir de haber creado zonas de cuidadoso equilibrio ecológico para la crianza de toros de lidia en 170 mil hectáreas.

Quien esto escribe no tiene empacho en apuntar que sin ser asistente a las corridas de toros (sólo observador villamelón de fracciones de algunas faenas televisadas), le asiste la razón a Tauromaquia Mexicana cuando afirma que la “insensible actitud etnocentristas de parte de autoridades (mensaje para las de la CDMX), grupos o sociedades (mensaje al Partido Verde, encargado a Karen Castrejón), que presuponen su superioridad sobre los demás (…) conviene recordarles que el etnocentrismo ha sido la fuente de la intolerancia y el autoritarismo que tantas heridas sociales causó en el pasado, amenaza el pasado y ensombrece el futuro”… lo que invita a repensar cómo abordar éste y otros debates que persisten a pesar de las emergencias y tragedias cotidianas que vive el país.

RIU refuerza acciones contra abuso sexual infantil. Más allá de los flujos turísticos que se espera crezcan con el Mundial 2026, la cadena RIU Hotels & Resorts, dirigida por los hermanos Carmen y Luis Riu Güell, afianzó su compromiso en la lucha contra la explotación infantil con fines sexuales mediante el establecimiento de nuevos acuerdos estratégicos en América.

En México la empresa fortaleció su alianza con ECPAT México, red internacional de asociaciones civiles comprometidas en esta materia, y Sedetur, del estado de Quintana Roo, con quienes firmó un Convenio y Mesa de Trabajo para implementar protocolos específicos de actuación.

En el caso de Estados Unidos, la cadena se integró a PACT USA como Changemaker, enfocándose en capacitación y políticas de prevención bajo estándares internacionales. En República Dominicana se firmó el Código de Conducta con MAIS-ECPAT que reafirma el compromiso de informar a los huéspedes y reportar casos sospechosos.

Estas acciones se integran en la estrategia de sostenibilidad “Proudly Commited”, centrada en ejes fundamentales de protección a las infancias y que desde 2012 distinguen a RIU en cuanto responsabilidad social turística.

Creaturismo, otra palomita, ahora en Colombia. Luego de levantar y operar con éxito el Pabellón México en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la firma Creaturismo —integrante Grupo CIE de Alejandro Soberón— fortaleció el posicionamiento de nuestro país durante la 45.ª edición de la Vitrina Turística, Anato 2026, en Bogotá al gestionar más de 360 m2 en la que se incrementó 20% la presencia de expositores, esta vez 40 stands de estados como Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Puebla y Veracruz.

Y no es para menos, pues Colombia es el cuarto mercado emisor de turistas hacia México con casi medio millón de viajeros vía aérea y de los cuales 60% acuden a por ocio y descanso.