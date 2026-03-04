Duda CSP confiar en aliados el 27

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de que desde hace varios sexenios los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México han sido aliados, primero del PRD y después de Morena, en elecciones federales y estatales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que corresponderá al guinda “decidir si son aliados confiables para los comicios del año próximo”, lo que seguramente reafirmará la negativa de ambos a votar a favor de la reforma política que propondrá al Congreso de la Unión.

Al mismo tiempo, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, que durante varias semanas ha intentado convencer a los dirigentes de ambos partidos a desistir de su rechazo al proyecto presidencial, reconoció que “cada vez se pone más difícil lograr el apoyo de sus aliados”, pero que no cejará en un intento de convencerlos, lo que será más complicado por la declaración de la mandataria de “saber si son leales”, cuando elección tras elección, lo fueron.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del PT en San Lázaro, insistió en que no avalarán cualquier reforma electoral que ponga en peligro pluralidad y democracia que implique el regreso a un partido único, negó tener miedo al rechazo social en las urnas, señaló a Arturo Zaldívar, de la Comisión que la elaboró, de no tener autoridad moral para criticar a su partido.

Convencida también de no apoyar ninguna reforma “regresiva”, la vicecoordinadora de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos, declaró que éste votará por su rechazo y no se echará para atrás, con lo que secundó la misma posición del líder petista, Alberto Anaya, y del coordinador de los diputados petistas.

Ésa es también la decisión expresada y reiterada por la dirigente del Verde Ecologista, Karen Castrejón, diputados que lidera Carlos Puente, y senadores, entre quienes se encuentra Luis Armando Melgar, quien aseguró que tienen los votos necesarios en la Cámara alta para rechazarla, en la que quedaría atorada.

Por negarse España a que Estados Unidos utilice sus bases miltares en la guerra contra Irán, el presidente Donald Trump ordenó “cortar todo comercio” con ese país, a lo que el presidente Pedro Sánchez respondió que el republicano debe respetar los acuerdos bilaterales con la Unión Europea, de la que es socio y que cumple sus compromisos.

Zoé Robledo, director general del IMSS, reveló que de tiempo atrás esa institución mantiene investigaciones abiertas sobre esquemas fraudulentos en el otorgamiento de pensiones presuntamente “privadas” en algunas entidades del norte el país, en donde habría una “fábrica” de ellas.