Al fin llegó la electoral a San Lázaro

La anunciada, polémica y corregida iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha motivado más rechazo que apoyo, aun por parte de los partidos aliados a Morena, de lo que ella está tan consciente de que no se apruebe, que anticipó que presentaría un plan B, que en su momento dará a conocer, llegó al fin de la Secretaría de Gobernación directamente a la Cámara de Diputados que preside la panista Kenia López Rabadán.

La propuesta mantiene la permanencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que inicialmente proponía eliminar y, tal como se anticipara, se mantiene en 500 el número de diputados federales, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional que, ahora, serán también electos y no designados por los dirigentes de sus partidos; también se reduce el número de senadores de 128 a 96, se recortan financiamientos al INE, a organismos como OPLES y tribunales, a gastos de partidos y a salarios del personal electoral.

Preocupación gubernamental por la Marcha del Día Internacional de la Mujer el domingo, en esta capital y en otras del interior del país, por los cada vez más numerosos y frecuentes feminicidios que se registran en toda la República y quedan en la impunidad, lo que volvió a obligar al amurallamiento de Palacio Nacional y edificios del Centro Histórico.

Después de que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fuera abatido en su guarida en Tapalpa, la Presidenta Sheinbaum realizó una gira por Sinaloa y otras entidades del norte, y ahora anuncia que este fin de semana irá a Guadalajara, luego de que en el cercano municipio de Zapopan fueran sepultados los restos del capo michoacano.

Eso obligará a una movilización policiaco-militar terrestre y aérea, como fue la semana anterior en el estado cuna del Cártel de Sinaloa, en el que los hijos de sus fundadores, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, están en una guerra de más de un año y ahora irá, no sólo a la capital de Jalisco, en cuyos municipios conurbados, El Mencho creó su poderoso cártel.

Con guerra en Medio Oriente y una controvertida iniciativa de reforma electoral, el 96 aniversario del hoy agonizante PRI, pasó ayer desapercibido, sobre todo para quienes militaron años en sus filas y decidieron “morenizarse”.

Otro líder ganadero, ahora de Colima, Samuel González Rodríguez, quien apenas el primer día de este mes asumió ese cargo, fue baleado por hombres armados cuando salía de su rancho a bordo de una camioneta y murió camino al hospital. Un sobrino suyo fue también asesinado hace unos meses.