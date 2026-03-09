Enésima amenaza de Trump

La enésima amenaza del presidente Donald Trump a México, al calificarlo como “epicentro del narcotráfico” y sus críticas al gobierno y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por rechazar su “sugerencia” de permitir que Estados Unidos combata aquí a los cárteles, al formalizar el sábado en Florida su iniciativa de crear, con una docena de países, el “Escudo de las Américas” contra ese flagelo, originó encontradas reacciones en víspera de los actos del Día Internacional de la Mujer, ayer.

Una, de rechazo inmediato en el Consejo Nacional de Morena ese mismo día, al asegurar que la mandataria ha actuado con firmeza contra esos grupos criminales, y otras, de dirigentes y legisladores de partidos de oposición, al reconocer la gravedad de los amagos del mandatario estadounidense y coincidir en que no debe descartarse una posible coordinación con su gobierno, que, de hecho, existe como fue el caso de Nemesio Oseguera o, el sábado, de Roberto Beto Salinas Bazán, capturado por parte de agentes del HSI en Guanajuato.

Por su parte, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, declaró que ante las recientes críticas del mandatario de Estados Unidos a la Presidenta Sheinbaum, nunca ningún mandatario de nuestro país había enfrentado un clima de hostilidad y amenaza externas como ella, que “frente a esa hostilidad, ha conducido al país con prudencia y responsabilidad, sin confrontaciones, pero tampoco ceder ante las presiones”.

Dijo que, a nombre de la mayoría legislativa, respalda su liderazgo y acción republicana y convocó a mantener la unidad en estos momentos complejos y delicados que enfrenta la nación, frente a las críticas de Trump y la creación de la alianza contra los cárteles que, asegura el republicano, “gobiernan México”.

Al evento sabatino en Doral, Florida, en el que se conformó la agrupación latinoamericana contra los cárteles de la droga —no sólo de nuestro país sino de otros como Ecuador, donde ya hubo un ataque conjunto de ese gobierno con el de Estados Unidos al cuartel de la FARC— no fueron invitados México, Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba.

La Presidenta Sheinbaum encabezó ayer la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en la que dijo que, en particular, quienes integran las Fuerzas Armadas, son “tejedoras de una nación libre y soberana y que en general han estado presentes en cada etapa de la historia nacional”.

En tanto, al Zócalo capitalino llegaron decenas de miles de ellas con reclamos por los crímenes cometidos que han quedado en la impunidad, al igual que ocurrió en ciudades del interior de la República, en algunas se suscitaron actos de vandalismo contra inmuebles públicos y privados.