Mejor frenar tráfico de armas y adicción

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a su homólogo Donald Trump que no permitirá que tropas de Estados Unidos ingresen a México y, en cambio, demandó que detenga el tráfico de armas ilegales desde su país que son utilizadas aquí por los cárteles de las drogas; aseguró que la producción de fentanilo se redujo a la mitad y que se debe trabajar en la disminución del consumo de droga allá.

Dijo que qué bueno que el mandatario republicano diga públicamente que cuando le ha propuesto que entre el Ejército estadounidense a México, le ha dicho que no, “porque es la verdad, hemos dicho que no y orgullosamente seguiremos diciendo que no”, al señalar que el armamento de los grupos de la delincuencia organizada, en un 75 por ciento, viene de EU, como lo ha reconocido el propio Departamento de Justicia de ese país, y que si Trump lo para, “eso nos puede ayudar muchísimo, muchísimo”.

Los partidos políticos aliados de Morena han puesto en aprietos a los responsables de la conducción legislativa en la Cámara de Diputados al negarse a aprobar la reforma electoral, a pesar de presiones y amenazas, al grado de que ni Ricardo Monreal, coordinador, ni Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador, saben qué hacer para evitar que eso acabe más allá de sólo diferencias verbales, cuando se discuta en el pleno.

Por lo pronto, ambos zacatecanos intentan todo para tratar de evitar una confrontación que podría empeorar un ambiente ya de por sí tenso por la intención de que esa reforma se apruebe mañana, lo que volverá a dejar en evidencia a Monreal, quien aseguró que no habría fast-track, para “escuchar opiniones” y a Ramírez Cuéllar, por llamar a conformar una nueva alianza político-electoral de Morena, porque PT y PVEM niegan respaldo a la iniciativa presidencial.

Contra lo que se asegura, el país no anda nada bien y una muestra más es el alza generalizada de precios de alimentos en febrero, en comparación al mismo mes del año anterior, como lo reflejó la inflación al llegar a 4.02 por ciento y la urgencia de renovar el pacto con gasolineros para mantener en 24 pesos el litro.

Tampoco los índices de violencia en vía pública y hogares, feminicidios, asalto, extorsión y secuestros aminoran con estadísticas amañadas en las que los homicidios dolosos han bajado y las desapariciones se multiplican.

Para como está la presión de EU a México, siguen estirando la liga, al destacar que nuestro país es el único que nunca ha roto relaciones con Cuba, al reivindicar la relación histórica con la isla.