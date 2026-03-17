Enfría CSP celebración con aliados

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La celebración de dirigentes de Morena con sus aliados del PT y PVEM el fin de semana, luego de que éstos anunciaron que apoyarán el plan B de reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso y haber rechazado la que llegó a la Cámara de Diputados, pareció enfriarse ayer en la mañanera en la que ella declaró que “insistiré en la disminución de privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados, porque es algo que ha pedido la gente y que no se logró en aquélla”.

Dijo que hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado y alcaldías porque “no puede ser que el Congreso de un estado tenga 25 diputados y otro, el mismo número, y uno tenga por diputado 339 millones y otro, cinco millones, porque es un exceso”, al asegurar que esos ahorros no serán para la Federación sino para la gente y ayudar a mejorar servicios públicos en municipios y entidades.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Se inició en Washington la reunión en la que se decidirá la continuidad o cancelación del Tratado Comercial México-Estados Unidos entre ambos países y en el que figura también Canadá, y que de acuerdo a la opinión de representantes de sus gobiernos y funcionarios, expertos y analistas financieros, las discusiones serán complicadas por las exigencias y amenazas arancelarias del presidente Donald Trump a sus socios.

Como todas, la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, a la que según AMLO se pueden depositar donativos para el pueblo de Cuba, debe estar reglamentada y ser fiscalizada, aseguró la Presidenta Sheinbaum en su mañanera, en donde en respuesta a una pregunta, dijo que ella lo haría y hoy dirá el monto.

Luego del encuentro de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con Terrance Cole, titular de la DEA, en Washington, el fin de semana, para mejorar la colaboración entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico y “continuar con detenciones relevantes”, se esperan prontas acciones.

En el conflicto entre choferes del AICM y los de aplicación, de cara al Mundial de Futbol y arribo de miles de aficionados, las autoridades encargadas de esa zona federal, prefirieron llamar a la Guardia Nacional para inhibir a los de Uber, DiDi y demás, en vez de poner fin al monopolio de aquéllos.

Hasta ofrecieron un terreno fuera de la zona federal, próximo a las dos terminales para breve estancia, sin explicar cómo llegarían o saldrían los viajeros a ellas.