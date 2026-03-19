Cuestionan revocación: “es ratificación”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La propuesta para que la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se adelante el próximo año en que habrá elecciones de diputados, gobernadores, alcaldes e integrantes del Poder Judicial, empezó a motivar cuestionamientos no sólo de la oposición sino, otra vez, de uno de los aliados de Morena, el PT, y expertos electorales, que coinciden en que sería anticipar su ratificación, pero, sobe todo, favorecer a candidatos del guinda.

Además de cuestionar la inclusión de la misma en el plan B, dirigentes y legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coinciden en que dado el alto nivel de respaldo con que, según encuestas, cuenta la mandataria, es un riesgo anticipar su ratificación, por la intención de favorecer a quienes sean postulados por Morena, si la difícil situación que hoy impera en el país, no mejore, sino empeore.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Al encabezar ayer en Pánuco la ceremonia del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la Presidenta Claudia Sheinbaum volvió a reiterar que México no se vende, no se entrega y se defiende frente a intereses externos y la estrategia es garantizar la soberanía energética y fortalecer el control nacional de los recursos, con el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

En esa ceremonia, en la que habló la titular de Energía, Luz Elena González, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo, que será encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas, autor de la expropiación, “en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y nacionalismo”.

Juan Carlos “N”, apodado El Lobo Menor, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, quien fuera candidato presidencial de Ecuador, fue detenido en Polanco en un operativo de Fuerzas Federales del Gobierno federal y la Policía de Colombia, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Convencidos de que corrupción y extorsión deben combatirse desde las oficinas públicas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y su esposa, Cecilia Arellano, decidieron hacerlo en las de esa entidad, exhortando a quienes utilicen sus nombres formulen de inmediato sus denuncias ante las autoridades correspondientes del estado y municipios.

Militantes de la CNTE marcharon por el Paseo de la Reforma rumbo al Centro Histórico, se confrontaron con policías de tránsito, instalaron sus carpas en el Zócalo, anunciaron un paro de 72 horas y advirtieron que si no hay respuesta a sus demandas, “estaremos accionando en el marco del Mundial de Futbol” en esta capital.

“Destapa” el PVEM a candidatos a gobernadores y como “aliado”, le pide a Morena incluirlos en sus encuestas.