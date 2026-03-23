En vilo sigue el Plan B

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Aún sin el respaldo de dirigentes y legisladores del Partido del Trabajo, aliado de Morena, los integrantes de las comisiones del Senado a las que fue turnado y la participación ante ellos de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que solicitó ser escuchada, a partir de este mediodía y la tarde, el plan B de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum podría definir su destino, dado el rechazo a que la revocación de mandato de ella se realice el mismo día en que se elegirán diputados federales y locales, gobernadores, alcaldes y miembros del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, entre líderes y coordinadores parlamentarios de partidos de oposición, persisten opiniones coincidentes en cuestionar que en la misma jornada electoral de junio del próximo año se incluya a la mandataria no solamente por la ventaja que sería aparecer en la boleta para impulsar las candidaturas de Morena, sino porque realizaría campaña no sólo para ser ratificada, lo que algunos advierten riesgoso, ya que aún, dado el nivel de apoyo que le dan hoy las encuestas, si en los meses que transcurran de aquí en adelante los problemas actuales crecen, podría el sentir ciudadano actual ser distinto.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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La Presidenta Sheinbaum aprovechó su gira de fin de semana a Oaxaca para rendir homenaje a Benito Juárez, por su natalicio, llamándolo un gigante de México, calificativo que hizo extensivo a “otro de los gigantes de México”, el expresidente López Obrador, y que remató con que “aunque no les guste a los conservadores que lo mencionemos, pues se van a quedar con las ganas, porque lo vamos a seguir haciendo: un aplauso de aquí a Palenque, para que nos escuche”.

Después de retrasar su visita a un reconstruido plantel en Tehuantepec, ocupado por militantes de la CNTE, llegó ayer y proclamó que hay libertad de expresión y manifestación, y aprovechó para hablar de la revocación de mandato que propuso en su plan B: “Si el pueblo de México quiere que nos quedemos hasta el 2030, lo podemos dedicar a todas las heroínas de nuestro país, a todas las mujeres mexicanas”.

En el acto que encabezó el sábado, el presidente del PAN, Jorge Romero, confirmó lo que anticipara: que ese partido abrirá sus puertas a todos los ciudadanos que aspiren a contender por cargos de elección el año próximo y que no habrá presiones, favoritismos ni “corcholatas”.

No obstante que el principal promotor de la candidatura de la senadora Andrea Chávez a la gubernatura de Chihuahua es Adán Augusto López, fue su sucesor en la Cámara alta, Ignacio Mier, el que organizó su lanzamiento en evento partidista.