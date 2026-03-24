Retiren Plan B, piden oposición y Coparmex

Al tiempo que los coordinadores de las bancadas de oposición en el Senado demandaron que la iniciativa presidencial Plan B de reforma electoral fuera retirada de las comisiones a las que fue turnada y aplaudieron el valor de su colega del Partido del Trabajo en mantener su rechazo, a pesar de veladas y abiertas amenazas, la Confederación Patronal de la República Mexicana instó a todos ellos a frenarla por considerar que genera incertidumbre y debilita la democracia y se pronunció porque lo mejor es que no la haya en este momento.

Quienes lideran a los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, coincidieron en la advertencia de ese organismo empresarial que agrupa al sector patronal del país que “la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral en este momento” en que el país requiere que el Gobierno atienda temas prioritarios como inseguridad, falta de inversión y certeza jurídica.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ricardo Anaya, Manuel Añorve y Clemente Castañeda, coordinadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, coincidieron, palabras más palabras menos, en que esa propuesta no atiende el verdadero problema de la democracia y que según el panista, es ponerle alto a los criminales y al dinero del narcotráfico que hoy está financiando campañas y controla candidatos.

Añorve sostuvo que lo que Morena pretende no es sólo desaparecer a la oposición partidista sino a sus propios aliados, o achicar al PT, como es el caso porque le estorban como tales y para que no les cueste la negociación, en tanto Castañeda dijo que en este partido están conscientes, al igual que en el Verde Ecologista, que lo único que el guinda quiere es minimizar y que la reforma carece de razón de ser.

Fue el coordinador emecista el que expresó su reconocimiento público al PT porque cuando menos, hasta ahora, se ha mantenido congruente, con mucha dignidad y valentía, ante el trato que le da el oficialismo, tildándolos de “traidores”, al resistir las embestidas morenistas.

A su vez, la Coparmex, que agrupa 14 Federaciones y a más de medio centenar de centros empresariales, insiste en que lo mejor de la reforma electoral, con su Plan B, es que sea retirada ante la difícil situación que enfrenta el país ante otros problemas que parecen no tener la atención que merecen.

Tan desordenado fue por parte de Morena anticipar la campaña electoral del año próximo con la designación anticipada de sus candidatos a gobernadores en 17 entidades como “coordinadores”, que los partidos políticos en activar sus procesos internos, a más de un año de las elecciones.