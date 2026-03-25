La aprobación de la Ley Electoral será discutida en Abril

Alejandro Moreno, argumenta que la oposición tiene un compromiso indeclinable con la defensa de la democracia, que en el PRI vamos siempre a defender a México y que en el caso de las y los senadores de la República del PRI estaremos todos presentes, en la sesión donde se discuta la reforma electoral.

No hay presiones para ausentarse, nos hay trabajo comisiones, no hay giras, no hay representaciones, estaremos todos los días de sesión como debemos de estar para votar en contra de esa propuesta que han presentado que yo creo que cada día no sólo se ha ido diluyendo, es más una ocurrencia, es más para tener una narrativa, en nada construye y fortalece a la competencia democrática.

Lo importante es garantizar procesos equitativos, procesos transparentes y lo que no puede haber es que el gobierno de la República, la Presidencia de la República pretendan intervenir de manera descarada en el proceso electoral porque no hay equidad y lo que se quiere hoy es tener un control absoluto de las elecciones por parte de Morena. Lo que hemos presentado nosotros desde el PRI es que vayamos en igualdad de circunstancias que la ciudadanía decida y están viendo de manera muy contundente en el país que no le favorecen ni los resultados electorales ni los sondeos electorales.

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Entonces yo creo que esa reforma del Plan B y lo que ha mandado no va a pasar. No se puede burlar la democracia, imponer un sistema que favorezca a Morena, para hacer lo que le dé en gana al Gobierno Federal.

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La iniciativa presidencial de reforma electoral presentó características de un cuento -ya sea por escrito, por radio o televisión, pues Palacio nacional dispone de los tres medios- pero al paso del tiempo toma el cariz de solamente un elemento de distracción.

Lo que se ignora es qué asunto está empeñado el gobierno de la República en ocultar, aunque saltan a la vista problemas de suma trascendencia que no han sido solucionados y, al parecer, ni siquiera existe el interés por atenderlos.

Uno de esos graves problemas que “no se quieren ver” es el de los desaparecidos, a pesar de que las cifras oficiales han aumentado, como consecuencia de otro tema que incomoda a las autoridades nacionales, el de los asesinatos violentos.

Por ejemplo, un estudio de la organización México Evalúa, dado a conocer en septiembre del año anterior puso de manifiesto que el anuncio oficial en el sentido de que los homicidios dolosos habían disminuido casi 27 por ciento fue resultado entre 201 y 2025 es “compensada” por un “alarmante” aumento de delitos asociados, lo que se conoce como violencia letal, la cual incluye la suma de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y la integridad corporal y personas desaparecidas y no localizadas.

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El Partido del Trabajo de Alberto Anaya y el Partido Verde de Manuel Velasco no están convencidos con el Plan B que mandó la señora Presidenta, Claudia Sheinbaum sea bueno para la democracia.

Les brinca la revocación de mandato que, desde Palacio Nacional quieren imponer para que la señora Presidenta esté en las boletas junto con las elecciones a 17 gobiernos estatales, 500 diputados federales y cientos de alcaldías y Congresos locales.

Benjamín Robles, exsenador y hoy líder estatal en Oaxaca del PT, dejó muy claro que es inequitativo, incluso para los propios aliados, que se celebre la revocación de mandato el primer domingo de junio del 2027 que es el día de las elecciones.

Entonces ni el PT ni el Partido Verde están muy a gusto con esa decisión y en consecuencia Benjamín adelantó que no la apoyarán.

Que ellos, en el Partido del Trabajo apoyarán el Plan B siempre y cuando manden la revocación de mandato en agosto del 2028, si no cambian de opinión simplemente no habrá votos de su partido.

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Y el gobernador de Yucatán, Joaquín El Guacho Díaz Mena cuestiona severamente el Plan B de la de la reforma electoral tiene muchos puntos oscuros, que no serán aprobados por los senadores y diputados y que en las legislaciones estatales no pasarán. No pueden dar instrucciones desde el DF, como constituir y como pagar a los regidores y síndicos debe tener un Congreso Estatal.

El Guacho advirtió al senador Ignacio Mier, dirigente de Jucopo, que Yucatán tiene condiciones específicas, de cómo integrar sus cabildos y trabajo y costaría trabajo adaptarlo a siete. Y en donde queda el respeto a integrado por 32 entidades, que definen de acuerdo a su Constitución, como legislar sus leyes.

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Pero Ignacio Mier, comenta que la iniciativa de reforma electoral será presentada ante el pleno hasta la primera semana de abril. Quedan muchos días para que los legisladores de Morena y de políticos gubernamentales, para intentar cambiar la opinión de la Oposición.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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