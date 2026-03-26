La muerte del recurso de amparo y el estancamiento

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En un solo tribunal colegiado de Circuito —el XIII en Materia Administrativa— quien esto escribe encontró que de 60 solicitudes de juicio de amparo realizadas ante los nuevos integrantes del Poder Judicial, sólo se liberaron tres amparos contra acciones del gobierno sobre los particulares. Por tanto, no es extraño que la economía mexicana se encuentre estancada —y en una vorágine inflacionaria—, pues la inversión privada desconfía de que su derechos y patrimonios sean respetados máxime en los proyectos de asociación público privado, más allá de los buenos propósitos planteados en el Plan México promocionado por la empresaria Altagracia Gómez.

Ante estos hechos resulta comprensible por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conduce el guatemalteco Stuardo Ralón Orellana, emplazó formalmente esta semana al Estado Mexicano a responder en un máximo de 4 meses (para julio de este año) la petición presentada por 65 juzgadores y juzgadoras mexicanos en contra de la Reforma Judicial (incluyendo tómbola, elección y acordeones) por la violación a sus derechos.

El conteo realizado en el tribunal a cargo de los magistrados Carlos Enrique Rosales Guevara, Ana Montero Alonso y Juan Manuel Díaz Núñez, muestra que los actuales magistrados fallaron en contra del Gobierno federal, por lo que los particulares quedan desprovistos de defensa ante decisiones que consideran excesivas y/o ilegales por parte de las entidades del Gobierno federal. El principio de derecho humano universal, el de pro homine, al parecer empieza a ser suplantado por el principio In dubio pro fisco: ya no se interpreta la ley en favor de las personas si no del Estado.

Se trata, pues, de la muerte del recurso de amparo derivado de la quiebra de los contrapesos propios de una República.

Por ello, no han tenido eco las convocatorias desde Palacio Nacional para que los empresarios de una u otra agrupación inviertan, así como al gremio bancario (encabezado por Emilio Romano) para que otorgue crédito a manos llenas a fin de empujar el crecimiento económico: independientemente de factores internacionales como la política comercial del Gobierno de Estados Unidos o la guerra en Irán, la falta de certeza en torno al respeto de los derechos de comercio y patrimonio, inhibe el desempeño empresarial.

A la reforma judicial no le ha ido bien tampoco en el frente externo: el pasado 19 de marzo, la CIDH dio a conocer que analiza admitir el recurso y el fondo mismo de la queja…, lo cual significa que esa comisión podría dar un trato de “asunto grave y urgente” debido a que se ha bloqueado el acceso a la justicia por parte de juezas, jueces, magistrados y magistradas de México que acusan de que fueron violados sus derechos humanos, laborales —por el despido masivo y desmantelamiento de la carrera judicial— y quebrantar el principio de independencia judicial.

El impulso económico que genere el Mundial de Futbol 2026 será muy relevante, pero sólo es un impulso.

Totalplay emite Cebures y refuerza crecimiento. Totalplay, la empresa líder de Triple Play en México, al mando de Eduardo Kuri, emitió ayer Certificados Bursátiles (Cebures) por 1,000 millones de pesos a un plazo de 344 días y tasa de interés de TIIE + 225 puntos base, una tasa muy competitiva en un contexto de un shock inflacionario.

Lo interesante es el uso de los recursos captados con esta emisión, pues se refinanciará una emisión previa de Cebures a corto plazo por el mismo monto que, previamente, ha servido para expandir la red de fibra óptica y radiotransmisores más avanzados del país en voz, datos y video. La emisión tuvo una fuerte demanda, lo cual mostró la confianza de la comunidad financiera en la creciente generación de efectivo de Totalplay, su solidez financiera y operativa en su perspectiva de negocio.

Y es que la compañía registra 5.5 millones de usuarios activos, cobertura en 87 ciudades y una infraestructura que supera los 164 mil kilómetros de fibra óptica capaz de llegar a más de 17 millones de hogares.

Tribunal Electoral, la camita. Vaya, vaya. Algo pasa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside Gilberto Bátiz. Antier, el bloque conformado por los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto se reunió en un restaurante y difundieron una foto similar a la que ellos mismos publicaron en 2023. Exactamente cuando llevaron al precipicio al entonces presidente Reyes Rodríguez en una abierta ruptura.

Por ello, es que el personal de ese órgano judicial reporta que el chiapaneco Bátiz García no trae el mejor ambiente entre sus pares, los tres mencionados, además de Claudia Valle y el propio Reyes Rodríguez. ¿Le estarán “tendiendo la camita” a Bátiz?

AICM: sistema antidrones esta semana. Es cosa de horas para que la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al mando del almirante Juan José Padilla Olmos, decida al proveedor de sistemas antibloqueo de operaciones de drones en la zona aeroportuaria. Se trata de una licitación estratégica en materia de seguridad, de tecnología y también de precios pues las ofertas de los competidores muestran grandes diferencias.

Vaya, Tecnologías de Información América ofertó 61.9 millones de pesos; Red Services Solutions, 68.3 millones; Mer Group Integrated Telecom Solutions, 77.9 millones; Intercable subió a 135.6 millones; DAZ Sistema de Alarmas y Protección, junto con Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y ASDT Corporation, ofertó 146 millones y Soluciones Tecnológicas & Protección Aeroespacial al monto de 248.3 millones.

Lo barato puede salir caro, pero lo caro no siempre es lo mejor.

Todos atentos.