Por temor a perder votos, el rechazo: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras el rechazo de los senadores del PT a que la revocación de mandato se llevara a cabo el 6 de junio del próximo año, el mismo día de la elección de gobernadores en 17 estados y de diputados y alcaldes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tuvieron temor de perder votos si ella aparecía en la boleta y que, algunos partidos, fueran a tener más que otros.

Dijo en su mañanera que el rechazo legislativo respondió a temores políticos de los partidos, que consideraron que la presencia de ella en la boleta podría influir en los resultados electorales, pero descartó que eso pudiera ocurrir y, sin embargo, reconoció que el Senado respaldara los cambios prioritarios de su iniciativa de Plan B, enfocados en disminuir gastos y beneficios excesivos dentro de las instituciones electorales y organismos públicos, dejando fuera la revocación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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En su reacción a la no inclusión de la revocación de mandato por parte del PT, la Presidenta dijo que no es que ella quiera, necesariamente, que sea el año próximo, sino abrir la posibilidad de que no sea en el cuarto año, sino que fuera en el tercero, es decir, en la elección concurrente o en el siguiente año. Además de que no sea obligatoria, ya que tiene que solicitarse con firmas, y esa parte no fue aprobada.

Siguen las ejecuciones, ahora en el municipio de Irapuato, en donde la víctima fue el director de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento Municipal, Roberto Castañeda Tejeda, en la zona comercial, cuando dos sujetos interceptaron la camioneta que conducía y lo acribillaron.

Apenas el pasado fin de semana, en el Día Mundial del Agua, el funcionario acompañó a la gobernadora Libia Dennise García a la ceremonia en la que ella puso la primera piedra de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales que se construirá en ese municipio.

La Secretaría de Marina, a través del Grupo Interdisciplinario Federal, que es el encargado de indagar el origen del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, reportó que “un buque anclado frente al puerto de Coatzacoalcos y dos chapopoteras fueron los responsables” de ese caso que ha causado graves daños a pescadores y agricultores.

Sin embargo, el titular de esa dependencia, Raymundo Pedro Morales, en conferencia de prensa, acompañado de su colega de Semarnat, Alicia Bárcena, dijo que la contaminación proviene de alrededor de la mancha del derrame, sin saber cuál de los 13 barcos que navegaban en aguas internacionales lo ocasionó.

Esta columna dejará de aparecer la próxima semana. Volverá publicarse el martes 7 de abril.