Los Consejeros de Morena harán proselitismo

Después de la derrota del “plan B” de reforma electoral o, por ello mismo, lo ocurrido en la Cámara de Senadores seguramente reforzará los intentos del partido oficial, Morena, por tener el control absoluto del Poder Legislativo, sin necesidad de depender de supuestos o reales aliados. El siguiente paso será el nombrar a los coordinadores estatales de Morena, para que vayan amarrando a los candidatos a diputados y alcaldes para tener el control absoluto en el legislativo.

Al no tener los “morenos” la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, necesariamente dependerán de acuerdos con sus satélites o rémoras, cuyos intereses no son coincidentes. A pesar de ser minoritarios, los dos socios incómodos son los que deciden si avanzan o no las iniciativas del régimen que supuestamente construye la segunda etapa de la llamada Cuarta Transformación.

Eso fue precisamente lo que ocurrió la mencionada jornada nocturna del miércoles anterior, en donde la negativa del PT a aceptar que la mal llamada “consulta popular” para la revocación de mandato se realice al mismo tiempo que las elecciones federales programadas para junio del año venidero evitó que alcanzara validez legal esa meta.

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En efecto, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación intentó que la revocación de mandato se empatara con las elecciones intermedias de 2021, pero precisamente por no alcanzar la mayoría calificada -en esa época ni con el respaldo de sus rémoras- se tuvo que contentar con que esa votación se realizara en abril de 2022, con lo cual calmó un poco sus ansias de volver a hacer campaña, en esa ocasión supuestamente para defender su permanencia a pesar de que, como ocurre en la actualidad, nadie ha pedido destituir al Presidente en funciones.

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Perfiles sin “sorpresas” para Baja California

En Baja California se prendieron las señales de alerta en Morena. Al pleito entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exmandatario Jaime Bonilla, hay que sumar que muchos y muchas de quienes aspiran a la candidatura no van a pasar la prueba con los vecinos del norte, además del riesgo que implica que empiecen a aflorar historias turbias en un contexto electoral.

Perfiles sin “sorpresas” para Baja California

En Baja California se prendieron las señales de alerta en Morena. Al pleito entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exmandatario Jaime Bonilla, hay que sumar que muchos y muchas de quienes aspiran a la candidatura no van a pasar la prueba con los vecinos del norte, además del riesgo que implica que empiecen a aflorar historias turbias en un contexto electoral.

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Nos comenta que el líder del tricolor Alejandro Moreno, encabezó la LXX Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), en la se aprobó el Plan Anual de Operación Política 2026 y se acordó fortalecer las estructuras del instituto político en cada municipio y en cada estado.

El líder priista aseguró que el PRI está organizado, está unido y está listo para dar la batalla por México, con carácter y con rumbo, para llegar con todo al 2027.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, dijo que el partido estará más en el territorio y tendrá más cercanía con la gente.

Durante la sesión del Consejo Político Nacional, conducida por el Secretario Técnico, Pablo Angulo y celebrada a través de plataforma digital, se aprobó además el Informe Anual de Actividades 2025, el Programa Anual de Trabajo y el Proyecto Presupuestal 2026.

Asimismo, los consejeros nacionales aprobaron el nuevo Reglamento de Transparencia y los criterios para renovar los Consejos Políticos estatales y municipales rumbo a 2026 y 2027.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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