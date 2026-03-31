Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La lógica indica que Morena podría conservar la mayoría en el Congreso en 2027. Sigue sin verse que la oposición pueda crecer, a pesar del evidente desgaste en algunos estados gobernados por el oficialismo.

La oposición sigue siendo un enigma. A pesar de este desgaste no logra crecer ni meterse en el radar ciudadano y sigue bajo el tsunami que se le vino encima desde el 2018; la ciudadanía, todo indica, sigue aliada al morenismo.

Entre el clientelismo, los programas sociales y el trabajo en territorio que ha hecho el partido mayoritario tiene de su lado a millones de personas que no olvidan lo que fueron muchos años de priismo y algunos de panismo.

Algunos casos resultan paradójicos. En Sinaloa nueve de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros, pero, a pesar de ello, no es nada despreciable la popularidad de un gobernador que lleva años siendo cuestionado y que reconoció incluso que no ganó la consulta como candidato, sino que lo puso López Obrador.

El tema llama la atención porque no es el único caso en que el desgaste en el ejercicio del poder alcanza niveles profundos y lamentables. La gobernadora de Veracruz, como otro ejemplo, se la pasa minimizando todo lo que tiene que ver con los problemas del estado. Su actuación en el desbordamiento de petróleo, que tanto daño está causando al medioambiente, pasó de eran unas gotitas para, posteriormente, ignorar las demandas de los pescadores.

Hay muchos casos más. Mencionamos éstos porque han estado a la vista estos días y porque particularmente lo de Sinaloa es escandaloso. A pesar de ello, hay evidencias que muestran que tanto en las elecciones del Congreso local en Veracruz como en las de gobernador y Congreso en Sinaloa, podrían ser de nuevo para Morena.

Situación similar se vive en BC. El Gobierno federal da la impresión de que no se ha preguntado el porqué le fue revocada la visa a la gobernadora. Si algo ha distinguido a los gobiernos morenistas es que bajo las circunstancias más adversas en que puedan estar sus militantes, terminan por defenderlos en actos de plena complicidad.

No queda claro si la sociedad está haciendo acuse de recibo. Lo que va quedando claro, es que muchas de las discusiones que pasan por las redes y los medios no están siendo tomadas en cuenta por muchos ciudadanos que, con toda razón, están metidos en otro tipo de menesteres.

Sin embargo, no se puede menospreciar a una sociedad que tiende a estar cada vez más politizada. En muchas ocasiones pareciera que la ciudadanía no atiende lo que pasa, pero tiene suficiente memoria para hacerlo valer en las elecciones.

El problema para la oposición es que ha dejado de estar en el radar ciudadano. En ello, habrá que reconocerlo, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han sido factores determinantes.

De tajo se han dedicado a acabar con el pasado. La estrategia que han montado del sistemático descrédito en cada mañanera se convierte en una especie de caballito de batalla.

Lo que no se sabe es qué es lo que está pasando por el radar ciudadano respecto a la evaluación que hace de la gobernabilidad de la llamada 4T. La narrativa que se ha desarrollado en estos años pasa por la minimización de todo aquello que pudiera ser crítico o adverso.

Lo que habrá que ver es por quién opta el ciudadano como gobierno en 17 estados y el Congreso en Diputados. Por ahora el principal problema de Morena está con sus aliados, y tarde que temprano estará también al interior del partido cuando se empiecen a definir las candidaturas, quizá por todo esto la Presidenta quería que este mismo año fuera la consulta sobre su gestión, quería estar en la boleta, aunque se diga lo contrario.

Hoy las cosas se ven parcialmente definidas, reiteramos hoy, ya veremos al rato.

RESQUICIOS

Muchas dudas dejó el informe sobre la desaparición forzada en México. Pareciera que todo se concentra en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, como si en los gobiernos de la 4T no se presentara este doloroso y triste fenómeno.