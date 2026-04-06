¿Cómo nos fue, en el primer trimestre, en materia de bolsa de valores, tipo de cambio peso - dólar (Fix, tipo de cambio promedio que calcula y publica de lunes a viernes el Banco de México), y tasa de interés (Cetes a 28 días)? Comparo enero con diciembre, febrero con enero, y marzo con febrero, y luego el primer trimestre de 2026 con el primero de 2025.
En enero el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó de 64,269.00 puntos a 67,563.58, lo cual resultó en una ganancia del 5.13%. En febrero volvió a aumentar, de 67,563.58 a 71,405.77 puntos, lo cual dio como resultado una ganancia del 5.69%. En marzo bajó de 71,405.77 puntos a 68,610.72, lo cual resultó en una pérdida del 3.91%.
Durante el primer trimestre de 2025 el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó de 49,513.27 unidades a 52,484.43. La ganancia fue del 6.00%. Un año después, a lo largo del primer trimestre de 2026, aumentó de 64,269.00 a 68,610.72 puntos. La ganancia fue del 6.76%, 0.76 puntos porcentuales mayor que la del 2025, 12.66%.
A desquiciar carreteras
En enero el tipo de cambio pasó de 18.0012 pesos por dólar a 17.3310, lo cual dio como resultado una apreciación del peso frente al dólar (reducción del precio del dólar en términos de pesos), del 3.72%. En febrero pasó de 17.3310 a 17.2193 pesos por dólar, lo cual resultó en una apreciación de 0.64%. En marzo pasó de 17.2193 pesos por dólar a 18.0033, lo cual dio como resultado una depreciación del peso frente al dólar (aumento del precio del dólar en términos de pesos), del 4.55%.
A lo largo del primer trimestre de 2025 el tipo de cambio pasó de 20.7862 pesos por dólar a 20.4380, lo cual resultó en una apreciación del peso frente al dólar del 1.68%. Transcurrido un año, durante el primer trimestre de 2026, el tipo de cambio pasó de 18.0012 a 18.0033 pesos por dólar, resultando en una depreciación del peso frente al dólar del 0.01%.
En enero la tasa de interés pasó de 7.07% a 6.95%, baja de 0.12 puntos porcentuales, el 1.70%. En febrero pasó de 6.95% a 6.83%, reducción, nuevamente, de 0.12 puntos porcentuales, el 1.73%. En marzo pasó de 6.83% a 6.64%, baja de 0.19 puntos porcentuales, el 2.78%.
Durante el primer trimestre de 2025 la tasa de interés pasó de 10.04% a 9.02%, lo cual dio como resultado una baja de 1.02 puntos porcentuales, el 10.16%. A lo largo del primer trimestre de 2026 pasó de 7.07% a 6.64%, lo que resultó en una baja de 0.43 puntos porcentuales, el 6.08%.
Centrando la atención en los meses, tenemos lo siguiente. Bolsa de valores: después de dos meses de ganancias (5.13% en enero y 5.69% en febrero), en marzo apareció la pérdida (3.91%). Tipo de cambio: después de dos meses de apreciación (3.72% en enero y 0.64% en febrero), en marzo apareció la depreciación (4.55%). Tasa de interés: se mantuvo la reducción, y cada vez mayor (1.70% en enero, 1.73% en febrero, 2.78% en marzo).
Centrando la atención en el primer trimestre, tenemos lo siguiente. Bolsa de valores: 2025, ganancia de 6.00%; 2026, mayor ganancia, 6.76%. Tipo de cambio peso dólar: 2025, apreciación del 1.68%; 2026, depreciación del 0.01%. Tasa de interés: 2025, reducción del 10.16%; 2026, reducción menor, 6.08%.
Estos resultados, ¿fueron buenos o malos? Tratándose de precios (de acciones, del dólar, del crédito), depende: si compro, conviene que bajen; si vendo, conviene que suban.