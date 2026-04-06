Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cómo nos fue, en el primer trimestre, en materia de bolsa de valores, tipo de cambio peso - dólar (Fix, tipo de cambio promedio que calcula y publica de lunes a viernes el Banco de México), y tasa de interés (Cetes a 28 días)? Comparo enero con diciembre, febrero con enero, y marzo con febrero, y luego el primer trimestre de 2026 con el primero de 2025.

En enero el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó de 64,269.00 puntos a 67,563.58, lo cual resultó en una ganancia del 5.13%. En febrero volvió a aumentar, de 67,563.58 a 71,405.77 puntos, lo cual dio como resultado una ganancia del 5.69%. En marzo bajó de 71,405.77 puntos a 68,610.72, lo cual resultó en una pérdida del 3.91%.

Durante el primer trimestre de 2025 el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó de 49,513.27 unidades a 52,484.43. La ganancia fue del 6.00%. Un año después, a lo largo del primer trimestre de 2026, aumentó de 64,269.00 a 68,610.72 puntos. La ganancia fue del 6.76%, 0.76 puntos porcentuales mayor que la del 2025, 12.66%.

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En enero el tipo de cambio pasó de 18.0012 pesos por dólar a 17.3310, lo cual dio como resultado una apreciación del peso frente al dólar (reducción del precio del dólar en términos de pesos), del 3.72%. En febrero pasó de 17.3310 a 17.2193 pesos por dólar, lo cual resultó en una apreciación de 0.64%. En marzo pasó de 17.2193 pesos por dólar a 18.0033, lo cual dio como resultado una depreciación del peso frente al dólar (aumento del precio del dólar en términos de pesos), del 4.55%.

A lo largo del primer trimestre de 2025 el tipo de cambio pasó de 20.7862 pesos por dólar a 20.4380, lo cual resultó en una apreciación del peso frente al dólar del 1.68%. Transcurrido un año, durante el primer trimestre de 2026, el tipo de cambio pasó de 18.0012 a 18.0033 pesos por dólar, resultando en una depreciación del peso frente al dólar del 0.01%.

En enero la tasa de interés pasó de 7.07% a 6.95%, baja de 0.12 puntos porcentuales, el 1.70%. En febrero pasó de 6.95% a 6.83%, reducción, nuevamente, de 0.12 puntos porcentuales, el 1.73%. En marzo pasó de 6.83% a 6.64%, baja de 0.19 puntos porcentuales, el 2.78%.

Durante el primer trimestre de 2025 la tasa de interés pasó de 10.04% a 9.02%, lo cual dio como resultado una baja de 1.02 puntos porcentuales, el 10.16%. A lo largo del primer trimestre de 2026 pasó de 7.07% a 6.64%, lo que resultó en una baja de 0.43 puntos porcentuales, el 6.08%.

Centrando la atención en los meses, tenemos lo siguiente. Bolsa de valores: después de dos meses de ganancias (5.13% en enero y 5.69% en febrero), en marzo apareció la pérdida (3.91%). Tipo de cambio: después de dos meses de apreciación (3.72% en enero y 0.64% en febrero), en marzo apareció la depreciación (4.55%). Tasa de interés: se mantuvo la reducción, y cada vez mayor (1.70% en enero, 1.73% en febrero, 2.78% en marzo).

Centrando la atención en el primer trimestre, tenemos lo siguiente. Bolsa de valores: 2025, ganancia de 6.00%; 2026, mayor ganancia, 6.76%. Tipo de cambio peso dólar: 2025, apreciación del 1.68%; 2026, depreciación del 0.01%. Tasa de interés: 2025, reducción del 10.16%; 2026, reducción menor, 6.08%.

Estos resultados, ¿fueron buenos o malos? Tratándose de precios (de acciones, del dólar, del crédito), depende: si compro, conviene que bajen; si vendo, conviene que suban.