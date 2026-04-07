Enfrentan transportistas al Gobierno

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante las dificultades que tuvieron para instalar los bloqueos carreteros que anunciaron para exigir seguridad a sus choferes, freno a violencia, robos de mercancía y asesinatos, atribuyeron presiones y presencia de la Guardia Nacional, la dirigencia de la Asociación Nacional de Transportistas acusó al Gobierno de boicotear su movilización, a lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió que “los recursos del Gobierno no son infinitos para apoyarlos con los montos que quieren y que son tres o cuatro líderes los que promueven los cierres de carreteras”.

La víspera, Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de la ANTAC exigió al Gobierno la instalación de paradores seguros, vigilancia permanente de la Guardia Nacional, modernización de casetas de peaje y apoyo a familiares de operadores asesinados, “porque el transporte ya no puede seguir trabajando en las mismas condiciones. Sufrimos extorsión, abusos de autoridad y corrupción”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Se reinician las actividades legislativas en ambas cámaras del Congreso y, en la de Diputados, se espera la aprobación del Plan B, luego de recibida la minuta del Senado en la que fue aprobada sin los votos de la bancada del PT que, hasta el final, mantuvo su rechazo a la revocación de mandato en las elecciones federales y estatales en 17 entidades el 6 de junio del próximo año.

Aun cuando el presidente de ese partido y coordinador de los senadores petistas, Alberto Anaya, sostuvo en la sesión senatorial que no acompañarían a Morena y al PVEM en esa votación, y que la coalición electoral con ambos continuaría en la próxima jornada electoral, habrá que ver lo que ocurra.

Igual que con otros informes elaborados por alguno de los organismos internacionales acerca de la situación prevaleciente en México, sea económico, financiero, inversiones, energía, seguridad o violencia que se registran; volvió a ocurrir con el de desapariciones forzadas de la ONU, que el actual Gobierno rechazó con enérgica reacción.

Cien años cumpliría hoy don Julio Scherer García, quien después de don Rodrigo de Llano y don Manuel Becerra Acosta, asumiera la Dirección General del diario Excélsior en 1965, convirtiéndolo en uno de los más importantes e influyentes diarios del mundo.

Al subsidiar el IEPS, el Gobierno federal deja de percibir cinco mil millones de pesos semanales, como parte de la estrategia para contener el alza del costo ante el encarecimiento del precio internacional del petróleo, reveló la Presidenta Sheinbaum en su mañanera.

Tan complicado como accidentado, igual que siempre, el regreso de vacacionistas, mientras los de Pascua podrán disfrutar una semana más, aunque su regreso será igual que ahora.