Expectativas, ¿para qué sirven?

Los economistas somos eso, economistas, no adivinos, y, sin embargo, la mayoría de las preguntas que nos hacen tienen que ver con el futuro: ¿cuánto crecerá la economía?, ¿cuál será la inflación?, ¿cuál el tipo de cambio peso – dólar?, ¿cuál la tasa de interés?, por mencionar las cuatro más socorridas.

Dado que somos economistas, no adivinos, nuestras proyecciones no sirven para conocer, mucho menos con exactitud, que es lo que realmente sería de cierta utilidad, el futuro. Pongo dos ejemplos, tomados de la encuesta que, mes tras mes, levanta el Banco de México entre los economistas del sector privado, considerando el promedio de las 41 respuestas recibidas. En la encuesta de diciembre de 2024 las expectativas de crecimiento e inflación para 2025 fueron, respectivamente, 1.17% y 3.86%. ¿Cuáles fueron los resultados? 0.78% de crecimiento (0.39 puntos porcentuales menos, el 33.33%), y 3.69% de inflación (0.17 puntos porcentuales menos, el 4.40%). ¿Tanto por nuestras proyecciones?

Dado que los economistas no son adivinos, sus proyecciones no sirven para conocer el futuro, pero sí para conocer su visión del futuro, algo no menor, por tratarse de la visión de quienes se dedican al estudio de la economía, aunque hay de economistas (economistas economistas), a economistas (economistas no economistas), ¡todo un tema!

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ahí está el detalle

Tomando en cuenta el promedio de las respuestas recibidas por el Banco de México, ésta fue, durante el primer trimestre, la evolución de las expectativas para el 2026 (entre paréntesis pongo, para tener punto de comparación, las respectivas expectativas del año anterior). Crecimiento: enero, 1.25% (1.75%); febrero, 1.46% (1.65%); marzo, 1.44% (1.59%). Inflación: enero, 3.95% (3.77%); febrero, 3.98% (3.74%); marzo, 4.22% (3.72%). Tipo de cambio, al final del año: enero, $18.55 ($21.30); febrero, $18.12 ($21.28); marzo, $18.11 ($21.33). Tasa de interés, Cetes a 28 días, al final del año: enero, 6.57% (7.53%); febrero, 6.50% (7.46%), marzo, 6.55% (7.27%).

Comparo la expectativa promedio, para cada una de las variables, del primer trimestre de 2025 con la del primero de 2026. Crecimiento: 1.66% y 1.38%, 0.28 puntos porcentuales menor, el 16.87%, malo. Inflación: 3.74% y 4.05%, 0.31 puntos porcentuales mayor, el 8.29%, malo. Tipo de cambio peso – dólar: $21.30 y $18.24, $3.06 menos, el 14.37%, bueno. Tasa de interés: 7.42% y 6.54%, 0.88 puntos porcentuales menos, el 11.86%, bueno.

Comparando las expectativas del primer trimestre de 2026 con las del primero de 2025, dos, crecimiento e inflación, empeoraron (se espera menor crecimiento con mayor inflación, y lo correcto es lo contrario: mayor crecimiento con menor inflación), y las otras dos, tipo de cambio peso – dólar y tasa de interés, mejoraron (se espera que bajen, como debe ser si aceptamos que en materia de precios lo correcto es que disminuyan, y el tipo de cambio es el precio del dólar en términos de pesos, y la tasa de interés el del crédito en términos porcentuales).

En materia de crecimiento e inflación, las dos variables que mejor muestran las condiciones generales de la economía, los economistas encuestados por el Banco de México esperan, para 2026, peores resultados de los que esperaban hace un año: menor crecimiento, de 1.66% a 1.38%, y mayor inflación, de 3.74% a 4.05%.