Impresiones y madruguetes del Bienestar

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Al borde de la Semana Santa, cuando todo mundo anda con la prisa vacacional, la Secretaría del Bienestar publicó el 26 de marzo la licitación para impresión de materiales de promoción y operación de sus programas: la convocatoria fue difundida a las 18:40 horas, ya fuera del horario laboral. Un Santo Madruguete, pues, ya que limitó la capacidad de respuesta de las empresas interesadas, pero que estaría concediendo ventaja operativa a Impresores en Offset y Serigrafía de Carlos Javier Mondragón de la Garza, empresario que participó activamente en la campaña política de 2018 de Andrés Manuel López Obrador y de otros encumbrados morenistas.

Bueno, Impresores en Offset y Serigrafia ha ganado diversos y bonitos contratos en los últimos 5 años.

Tal vez la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, no ha podido detectar prácticas ajenas al movimiento en que milita… prácticas que otros empresarios participantes han documentado como recurrentes en el área de adquisiciones.

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Vaya, los quejosos denuncian una posible coordinación entre funcionarios y empresas para configurar condiciones que favorezcan la adjudicación de contratos por más de 516 millones de pesos a Impresores en Offset y Serigrafía.

Entre esas “configuraciones del bienestar”, comentan que se pueden incluir la reducción de plazos de concursos sin justificación legal, la omisión de elementos básicos como cantidades y especificaciones técnicas de los bienes a licitar, así como la inclusión de requisitos —como ciertos registros y equipamiento— que no guardan relación directa con los servicios solicitados.

Todo ello, alertan, genera un entorno restrictivo que limita la competencia efectiva en un proceso que, por su naturaleza, debería garantizar igualdad de condiciones y transparencia.

AICM sortea Viacrucis. Ya con áreas abiertas al público —especialmente andadores en la Terminal Uno— el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aprobó la “prueba beta” del trajín de pasajeros por Semana Santa y ya intensifica todas las labores en los frentes de trabajo para que en abril se logre el máximo avance, a un mes de que venga el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026. Por supuesto, habrá edificaciones que concluirán pasando el verano.

El hub nacional, al mando del almirante José Padilla, pese a la intensidad de las obras, registró 805 mil 237 pasajeros entre el 30 de marzo y el 5 de abril y 5 mil 683 operaciones aéreas: es decir, 115 mil 034 pasajeros diarios y casi 812 vuelos diarios.

El número de pasajeros se redujo 2.8% respecto a la Semana Santa 2025, en tanto que las aerolíneas incrementaron 2.2% sus operaciones. Una mezcla más que interesante.

CRT: mítines, comisarios y espectro a patadas. Entre las 20 quejas sobre barrera no arancelarias en México que recién publicó la representación comercial de Estados Unidos (USTR), una de ellas se refiere a la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a la que considera dependiente del Gobierno federal por estar sujeta a los ordenamientos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de José Peña Merino, por lo que sus decisiones tienen un sesgo político y no técnico.

Claro, los comisionados de la CRT, que encabeza Norma Solano, dirán que son independientes… aunque, por ejemplo, los empleados son “invitados” a participar en los mítines de Morena o concentraciones oficiales en el Zócalo, y cuidadito de no asistir, porque si no, saldrán de las oficinas a las 10 p.m. y no a las 7 p.m. como marca su horario laboral.

Estas medidas de disciplina revolucionaria, nos cuentan, se refuerzan con la presencia de una suerte de comisarios de pureza ideológica que vigilan los escritorios y pantallas de las hacinadas oficinas de la CRT: nadie sabe de dónde llegaron o qué hacen cuatro personajes que patrullan las oficinas ni para qué usan la información que recaban.

Y bueno, si a Jamieson Greer le quedan dudas sobre quién manda en esa comisión, tiene que registrar que desde diciembre pasado los jefes de la ATDT se apañaron la mitad del edificio de la CRT sobre Avenida Insurgentes Sur, la mitad para arriba y, por ello, el hacinamiento del personal del ente regulador.

Pero bueno, luego de que diciembre de 2024, Peña Merino cancelara la licitación del espectro de 700 Mhz —ideal para comunicación inalámbrica masiva en lugares confinados como el Estadio Banorte-Azteca—, pues dice que ahora sí, pero sólo prestado por un ratito: la CRT anuncia que permitirá a Telcel, AT&T, Movistar, Totalplay, Izzi y Megacable el uso de esa frecuencia durante los partidos del Mundial de Futbol luego de la notoria falta de conectividad en el partido México-Portugal.

No sea que al mejor cazador se le vaya la señal. ¿O cómo era?