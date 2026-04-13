Necesita Estado a la IP: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En otra declaración como la de que su Gobierno buscará producir gas natural a través de la fractura hidráulica del subsuelo, fracking, en algunas entidades de la República el próximo año, y no depender del que envían de Texas, —que en el sexenio anterior se descartara— la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este fin de semana que el Estado solo no puede hacer todo, por lo que requiere apoyo de la iniciativa a privada, actitud que contrasta con la “satanización” de ésta que prevaleciera en el pasado.

En su gira de fin de semana por Tlaxcala, la mandataria destacó en Huamantla, durante una ceremonia en la que puso en marcha el Primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con una inversión de 540 millones de dólares y la participación empresarial que el Estado requiere necesariamente esa coordinación con la iniciativa privada en busca de un modelo integral que permita al pueblo vivir mejor y, al mismo tiempo, genere más inversiones, mejores empleos y salarios para todos los mexicanos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Pobladores de San José Chiapa, en Puebla, que protestaron ante la Presidenta el sábado contra la instalación de una planta recicladora, fueron reconvenidos por ella para explicarles los alcances de esa obra que permitirá la instalación en ese terreno del Polo de Desarrollo Económico del Bienestar que habrá de beneficiarlos.

Don Manuel Gurría Ordóñez, quien fuera un joven alcalde de Centro-Villahermosa, capital de Tabasco, después gobernador, diputado federal en varias ocasiones, además de secretario de Gobierno en el exdepartamento del Distrito Federal, gobernado por Carlos Hank González, y reconocido como uno de los priístas más respetados, falleció el sábado a los 94 años. Sus restos son velados en la agencia Gayosso de Félix Cuevas y hoy serán cremados.

El alza generalizada de precios de productos de consumo popular sigue imparable y la inflación ya alcanzó el 4.59 por ciento y amenaza con seguir a la alza, en medio del estancamiento económico y falta de inversión y creación de empleo.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, dijo en un mensaje que Estados Unidos no tiene ninguna razón para invadir su país y deponerlo; los cubanos están dispuestos a morir para evitarlo.

Los aspirantes a gobernadores de Morena en 17 estados se aprestan a iniciar su tarea de “coordinadores”, camino a la postulación, llegado el momento, aunque no es difícil que, a la hora de la elección de junio próximo, puedan ser rebasados por candidatos opositores.

Además, el proceso de relevo de tres nuevos consejeros del INE es el que se vinculan algunos perfiles a la presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei, genera críticas de la oposición.