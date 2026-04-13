Tras las “pensiones doradas”, ¿siguen las afores?

Lo de menos es el extraño criterio con que el Senado de la república —cuya coordinación recae en Ignacio Mier— aprobó recortar a la mitad del salario presidencial las pensiones de los servidores públicos ya en retiro para ahorrarse lo equivalente al 0.055% del presupuesto federal; la preocupación es extensiva a todos los que participan en el sistema de ahorro para el retiro, pues si el gobierno cruzó la línea de violar los artículos 14 y 127 constitucionales en cuanto a la prohibición de la retroactividad de las leyes y al carácter irrenunciable de los ingresos adquiridos por los funcionarios, ¿qué le impide al régimen ir ahora por los recursos de las Afores?, se pregunta el Movimiento Nacional de Jubilados de CFE, Pemex y Banca de Desarrollo.

La semana pasada el presidente de la asociación de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, atajó las versiones de que los ahorros multimillonarios de los trabajadores del sector formal de la economía corrían peligro por la nueva ley de Inversiones Mixtas: precisó que no es obligación alguna de tales fondos participar en los proyectos de inversión gubernamentales.

Sin embargo, el movimiento de jubilados, como expresan los voceros, Enrique Velázquez y Francisco Domínguez, exfuncionarios de CFE y Pemex: “Éste no es únicamente un debate de política pública interna. Plantea cuestionamientos más amplios sobre la certeza jurídica y la protección de derechos previamente establecidos”.

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O sea que sí ya se decidió vulnerar los derechos adquiridos, acusando desde las mañaneras como “pensiones doradas” las jubilaciones tras desempeñar cargos de alta responsabilidad técnica-financiera como si hubiese sido maldición del neoliberalismo (al que por cierto no se le tatemaban refinerías nuevas, no se le caían trenes recién estrenados ni se le iba la electricidad en medio país), no parece existir barrera alguna para que la 4T disponga de otros recursos privados.

Vaya, el castigo a las pensiones “porque ganaron mucho” también es dato poco alentador para los inversionistas privados a los que busca convencer Altagracia Gómez de aterrizar en México, así como para jóvenes con altas habilidades profesionales para tomar un servicio civil de carrera… pues terminarían sus vidas laborales más pobres de lo que empezaron.

Miguel Hidalgo sobre Romo por corrupción. Hace unos días la alcaldía Miguel Hidalgo denunció penalmente al exalcalde de Morena, Víctor Hugo Romo, quien permitió la demolición sin permisos de un inmueble ubicado en Moliere 88, en Polanco. La denuncia apunta a que resulta que Romo y su gente de jurídico verificaron la obra cuando ya estaba demolida… o sea un año después de que la Comisión para la Reconstrucción los alertara de que no se podían realizar trabajos sin contar con permisos.

No fue cosa menor pues dicha comisión exigía que la obra debía cumplir con la licencia especial, un programa de demolición del predio, la póliza de responsabilidad civil de daños a terceros y programa interno de protección civil, lo que en su momento no fue exigido por esos exservidores públicos; no existe ningún expediente en archivos de la alcaldía que dé cuenta del cumplimiento de estos requisitos.

También se señala que los exfuncionarios simularon verificar la obra, ya que, pese a que en 2020 se emitió una orden para su visita, se dejó pasar el plazo legal para ejecutarse y caducó. Y ello permitió que no se sancionara al desarrollador por la ilegal demolición.

Ante ese cúmulo de irregularidades que huelen a franco chanchullo, el actual alcalde, Mauricio Tabe, ya clausuró la obra edificada que incumplió la ley y ha solicitado al Gobierno capitalino echar abajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción, actualizado en 2025 para apoyar a los damnificados de los sismos de 2017… procesos que se ha convertido en un sistema de privilegios que exime a los desarrolladores de cumplir con los ordenamientos legales, y abre la puerta a cambios de usos de suelo en las demarcaciones como es el caso de Moliere 88, donde Romo y su pandilla permitieron que, como parte de los trabajos reconstructivos, se excavara y se habilitarán sótanos —que no existían en el condominio original—, sin respetar el programa parcial de Polanco.

Claro, conociendo las “artes” de Romo, no sería raro que existan otros predios con semejantes características. Por lo pronto y en un momento de arrebato, el morenista ya destapó a César Garrido, actual director de jurídico y gobierno justo quien hiciera el hallazgo de la obra de Moliere y ejecutara la clausura del mismo, y que en su corajina dijo que Garrido era “el peor candidato” que pudiera suceder a Tabe. El miedo no anda en burro.

“Acuérdate de Acapulco” resucita La Isla. A casi tres años de que Otis devastara Acapulco y a dos de John, el GICSA, el grupo inmobiliario presidido por Elías Cababie, anunció que la Fase 1 de La Isla Acapulco abrirá en noviembre de 2026 tras una reconstrucción integral del complejo ubicado en la Zona Diamante. Los datos macro son buenos: la reactivación coincide con la recuperación turística y económica del puerto, que en 2025 registró un crecimiento de 89.5% en afluencia y 98.4% de ocupación hotelera en las dos últimas temporadas altas, indicadores que, por cierto, superan los registros de Cancún y Puerto Vallarta.

Por ello, la desarrolladora con más de 36 años de experiencia en el área de centros comerciales, oficinas y proyectos de uso mixto presentó el concepto “Acuérdate de Acapulco”, con el que busca revitalizar uno de los más emblemáticos del Pacífico mexicano.

Magnicharters: Mayday, Mayday. Con 0.4% de participación en el mercado mexicano de aviación, la empresa que dirige Gabriel Bojórquez parece acercarse a tierra rápidamente: suspendió por dos semanas sus vuelos por “problemas logísticos” no especificados. Es sabido que cuando una aerolínea suspende vuelos, difícilmente despega de nuevo.