Por Mundial, acelerón en Tlalpan… y en las monedas, especulación

Trabajadores operan a marchas forzadas para cumplir con los tiempos para la inauguración de la Calzada Flotante en Tlalpan, el próximo 31 de mayo.

A una semana de la fecha anunciada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para la conclusión de la Calzada Flotante de Tlalpan el próximo 31 de mayo, la obra considerada insignia de movilidad y recuperación urbana rumbo al Mundial de Futbol 2026, aún mantiene trabajos pendientes en accesos, conexiones con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y adecuaciones peatonales, advirtió el urbanista Roberto Remes en entrevista con La Razón.

La obra, una de las más costosas rumbo a evento deportivo; cuya inversión supera los 2 mil millones de pesos, y que incluye un andador elevado de 1.8 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, aún no completa la conexión entre la Calzada Elevada y las estaciones Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, puntos que consideró fundamentales para la operación del proyecto.

El Dato: La obra de 2 mil millones unirá a través de una calzada flotante las estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Chabacano y San Antonio Abad.

Trabajadores operan a marchas forzadas para cumplir con los tiempos para la inauguración de la Calzada Flotante en Tlalpan, el próximo 31 de mayo. ı Foto: David Patricio|La Razón

Explicó que estas conexiones serán especialmente importantes para personas con discapacidad y movilidad reducida, ya que el acceso al andador podría depender principalmente de elevadores instalados dentro de las estaciones.

“Yo no veo rampas. Yo creo que va a haber elevadores en las estaciones del Metro y que eso lo vuelve un punto de acceso, pero no termina siendo funcional para una persona con discapacidad”, sostuvo el urbanista.

Durante un recorrido por la obra, Remes observó que en distintos puntos ya fueron colocadas bases de concreto para instalar estructuras de acceso similares a puentes peatonales.

“Vi un punto donde claramente ya pusieron los dados, que es un colado de concreto con tornillos salidos, en donde van a llegar y atornillar el puente peatonal o antipeatonal para acceder”, explicó el experto y agregó que estas adecuaciones todavía pueden observarse particularmente en la zona cercana a Chabacano, donde permanece la mayor cantidad de áreas acordonadas y trabajos complementarios.

1.8 kilómetros contempla el andador elevado sobre Tlalpan

“Digamos que te alejas 300 metros del Metro Chabacano y ahí ya había una base donde intuyo que van a poner una escalera típica. Esas cosas se hacen muy rápido”, señaló.

El urbanista también consideró que los cierres nocturnos coordinados por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) funcionarán para acelerar la instalación de accesos vía puentes antipeatonales y acabados pendientes antes de la fecha de inauguración.

“Con los cierres nocturnos de esta semana y la otra ya les está quedando”, comentó. No obstante, dijo que el proyecto le parece demasiado costoso para el beneficio urbano que podría generar.

“Me parece que la Calzada Elevada para que pasen sólo peatones y quizá la uses como conexión a Línea 2 para evitar transbordo es un costo demasiado alto para un beneficio muy bajo. No veo el beneficio, quiero decir, que la zona produzca más, que encarezca el suelo o que pueda recaudar más predial; creo que al contrario podría frenar la valorización de la zona”, apuntó.

La Calzada Flotante está a cargo de la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., esto de acuerdo con la licitación OTLP-DEPE-L-002-2025, publicada por el Gobierno capitalino y sus servicios tiene un costo inicial de mil 913 millones 934 mil 355 pesos.

En este mismo documento publicado en la Gaceta Oficial de la capital se establecía que los trabajos comenzarían el 28 de agosto de 2025 y concluirían el 30 de mayo de este año.

A ello se suma el contrato de supervisión otorgado a la empresa Delta, Proyectos y Desarrollo, S.A. de C.V., por un monto de 88 millones 464 mil 647 pesos; por lo que el costo total asciende a 2 mil 002 millones 399 mil pesos.

La Secretaría de Obras y Servicios informó previamente que el presupuesto será ejercido mediante recursos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad de la Ciudad de México (FIMAS).

Aunque Remes reconoció que la estructura principal ya muestra avances importantes, advirtió que todavía existen zonas con trabajos pendientes y áreas bardeadas para realizar acabados y adecuaciones complementarias.

Si bien la jefa de Gobierno aseguró que la obra quedará terminada el 31 de mayo, el urbanista consideró posible que algunos trabajos se extiendan una semana más y que la inauguración ocurra el 7 de junio, apenas unos días antes del arranque de actividades mundialistas en la capital.

“Creo es que sí pueden terminar los trabajos muy rápido, podría pensar que dijeran ‘no inauguró el 31, que es domingo, inauguró el 7’. Yo creo que podrían hasta atrasarse una semanita a la inauguración de la gente, pero ya veo que van muy rápido, ya veo que están las estructuras”, señaló.

Pese a ello, consideró que la obra sí alcanzaría a estar operativa antes del Mundial de 2026:

“Yo creo que la libran, pero con trabajos pendientes”, estimó Roberto Remes.

OTRA VISIÓN. Para el urbanista Remes, el presupuesto destinado a la Calzada Elevada pudo utilizarse en una intervención urbana de mayor impacto para la ciudad.

El especialista planteó que, en lugar de construir un andador elevado sobre Calzada de Tlalpan, el Gobierno capitalino pudo apostar por soterrar un tramo de la vialidad y generar nuevos corredores verdes y espacios públicos.

“Con esa cantidad podría reflexionarse qué pasa si entierro un pedacito de Tlalpan y dejo arriba un parque, una plaza o un andador”, señaló.

Remes explicó que una intervención de este tipo permitiría conectar zonas urbanas actualmente fragmentadas por la Línea 2 del Metro y por la propia vialidad, además de abrir espacio para parques, corredores peatonales y más áreas verdes.

Incluso estimó que una obra de soterramiento en un tramo reducido podría representar un costo similar o incluso menor al de la Calzada Elevada.

El urbanista consideró que este tipo de proyectos podrían generar una transformación urbana de largo plazo y mejorar la integración de distintas zonas de la capital, en lugar de construir infraestructura elevada enfocada únicamente en movilidad peatonal.

El proyecto

Es un corredor peatonal y ciclista sobre el viaducto elevado de la Línea 2 del Metro, desde Plaza Tlaxcoaque hasta la estación Chabacano.

Incluye andador continuo para peatones, ciclovía separada del tráfico vehicular, áreas verdes y espacios de convivencia.

Reventa d ispa ra 1,888% monedas mu ndia listas

| Por Víctor Valencia

Las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de valor facial de 20 pesos, que el Banco de México (Banxico) puso en circulación por motivo de la justa deportiva a iniciar el próximo mes, alcanzan un sobreprecio de hasta mil 887.5 por ciento en la reventa.

De acuerdo con un sondeo realizado por La Razón, usuarios en sitios web de comercio de estas piezas ofrecen en reventa el set de cuatro diseños diferentes de monedas mundialistas de 20 pesos, de material bimetálico, forma dodecagonal y sin circular (UNC), hasta en mil 590 pesos, esto significa que cada unidad tendría un costo de 397.50 pesos, 19.87 veces más su valor facial o mil 887.5 por ciento más de su costo original.

El Dato: Los diseños de las monedas de 20 pesos están dedicadas a las sedes del Mundial de Futbol 2026; es decir, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Por otra parte, grupos de numismática en redes sociales que pusieron en reventa estas piezas coleccionables muestran precios más moderados, ya que en escrutinio fue posible comprobar que el set de cuatro piezas es revendido hasta en 390 pesos, lo que significa que cada moneda de 20 pesos es revendida en 97.5 pesos, un incremento de 387.5 por ciento.

EJEMPLARES que fueron puestos en circulación por el Banco de México ı Foto: Especial

El Banxico informó que el intercambio de estas piezas de colección iniciaría el 14 de mayo en el edificio central de la entidad bancaria para, en días posteriores, comenzar la distribución en diferentes sucursales bancarias y acercar su adquisición al público.

Para evitar el acaparamiento los primeros días de distribución, el banco central limitó la venta a 10 juegos de cuatro monedas diferentes por usuario, aunque en sucursales bancarias, a partir del lunes 18 de mayo, el intercambio de monedas sería ilimitado para quienes fueran cuentahabientes y estaría restringido a 150 piezas para quienes no fueran clientes.

El Tip: La composición bimetálica de las monedas consiste en un núcleo de alpaca plateada y anillo de bronce.

Sin embargo, en la revisión efectuada por este diario, hasta el martes 19 de mayo fue posible realizar la adquisición del juego de monedas de 20 pesos en sucursal bancaria en inmediaciones al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, con la limitación de cuatro juegos por usuario (16 monedas), independiente de ser cuentahabiente o no.

El resto de la colección de monedas conmemorativas del Mundial lo comprenden cuatro piezas de oro con diseños diferentes y con valor facial de 25 pesos con forma circular; una muestra un ajolote como forma dominante, bajo el Templo Mayor y la Catedral Metropolitana; la siguiente es conmemorativa a la ciudad de Guadalajara, donde se muestra un jimador, un balón de futbol y al fondo los Arcos de Zapopan.

Entre estas piezas de oro también está la conmemorativa a la otra sede del Mundial: la ciudad de Monterrey, que tiene como acuñación a un jugador de futbol y al fondo la Fuente El Crisol, y el último diseño, denominado como “México”, consta de un balón de futbol con un jaguar, a la izquierda flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca.

También fueron acuñadas cuatro modelos diferentes para monedas de plata con valor facial de 10 pesos, con forma circular, con un diámetro de 40 milímetros y 0.999 de ley, cuyos diseños son similares a las piezas de oro, a excepción de la pieza “México”, para la que fue acuñada la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá y una mariposa monarca y, al fondo, un balón con el contorno de la República Mexicana al centro.