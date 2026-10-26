Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Cualquier persona tiene derecho a la relación personal que quiera. La situación cambia cuando quien la tiene es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y la otra parte es un proveedor del instituto.

No es cualquier proveedor, se trata de José Alfredo Hernández Casillas, empresario dedicado a la fabricación y el suministro de materiales electorales para el INE y para los institutos de los estados. Esos materiales son las boletas, las urnas, las mamparas y los demás insumos con los que se vota y se cuentan los sufragios.

Hay videos difundidos en los que se ve esa cercanía. En uno se escucha a Alfredo grabando “aquí viene la reina” y ella le contesta, sonrojada: “Ay, cómo eres, Alfredo”.

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En otro video, grabado por el propio proveedor, aparecen en París éste y el hijo de la consejera presidenta. Son muchas las irregularidades. Taddei las niega y dice que no son delito.

EN EL OJO DEL HURACÁN

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el pasado 17 de septiembre ı Foto: Cuartoscuro

El sábado 24 de octubre, en una reunión virtual con los consejeros, dijo: “No me voy, me mantengo firme”, lo cierto es que Taddei sabía que sus días como presidenta consejera estaban contados, tan es así que este fin de semana hubo mucho movimiento en su oficina y empezaron a sacar cajas.

Taddei ya salió de la presidencia del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identifica a Alfredo Hernández Casillas como presunto jefe de una red de empresas que simulaba competencia en licitaciones.

¿Por qué es tan importante el tema de la adquisición de materiales electorales y por qué estamos hablando de un negocio de millones de pesos? Las boletas cuentan con marcas de seguridad muy difíciles de fabricar, y las urnas tienen que ser ligeras, aguantar un trato rudo y servir durante varios procesos electorales. Además, los plazos de entrega son muy cortos y no admiten demora.

En consecuencia, apenas un puñado de proveedores puede satisfacer la demanda.

Y es que, cuando hay pocos oferentes, el mercado se distorsiona. Los dueños de estos negocios suelen tener dos o tres empresas para simular competencia y, además, inflan los precios para extraer presupuesto que los institutos electorales tienen asignado.

Justo así trabaja Alfredo, son varias las empresas en las que tiene relación y que trabajan entre sí. Hasta Talleres Gráficos, que es una empresa del Gobierno, muchas veces subcontrata a las empresas de Hernández Casillas.

Para asegurar el negocio, los dueños de estas empresas buscan acercarse a los altos funcionarios electorales para ofrecerles dádivas o, de plano, sobornos.

En el caso de Guadalupe Taddei, hicieron lo que exhiben los videos. Eso puede ser tráfico de influencias para asignar contratos y, como tal, tienen que ser investigados los dos.

Sabiendo cómo opera el mercado, los presidentes y consejeros mejor recordados en la corta historia democrática de México se mantuvieron al margen de los procesos de compra de sus instituciones, y le pedían a sus contralorías vigilar de cerca esos procedimientos para asegurarse de que su personal no cayera en las tentaciones que le ponían enfrente las empresas.

Con Guadalupe Taddei todo cambió y es que desde que estaba en el tribunal electoral de Sonora tuvo tanto acercamiento con un proveedor que éste hasta sus hijos se llevó a París.

Y, en efecto, una vez sentada en la silla principal del INE, cambió a los responsables de las adquisiciones para colocar ahí a gente de su confianza. Ahora se debe comprobar si hubo presión a los organismos locales para que contrataran los materiales y la documentación de su querido Alfredo, quien convenció a Taddei de colocar a personas allegadas a él en el INE, sobre todo en el área que autoriza gastos.

José Alfredo Hernández Casillas es apoderado legal de Cajas Graf, junto con su hermano Raymundo Francisco, con una presunta red de proveedores electorales que incluye a Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Hernández.

Y es que ha habido una simulación de competencia entre empresas relacionadas para obtener contratos públicos, vínculos que deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Por ahora, las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf fueron congeladas, y la Comisión Federal de Competencia Económica abrió en mayo de 2024 un expediente por prácticas monopólicas contra Zeg.

Hernández Casillas también opera en los estados. En un reportaje reciente se dio cuenta de un contrato de 46 millones de pesos en Sonora, en 2021, cuando Taddei encabezaba el instituto electoral de esa entidad.

Recordemos que Taddei presidió ese instituto de 2014 a 2021. Y justo las empresas de Alfredo como Corporativo Zeg tuvo contratos con ella desde 2021.

Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023, y dos meses después Zeg apareció en el Registro Único de Proveedores del instituto nacional.

Corporativo Zeg y Cajas Graf tuvieron en 2023 como representante legal a Jesús Octavio García González, quien fue director de Administración del INE.

Con todo, esas prácticas siempre encuentran por dónde colarse y hallaron en la entonces consejera presidenta del instituto electoral de Sonora una aliada incondicional.

A Guadalupe Taddei no le importaba tanto eso de cuidar su reputación, por lo que pronto construyó una relación turbia con el mayor productor de materiales electorales, Alfredo Casillas. Ese desparpajo con el que pidió a los gobiernos contratar a sus familiares es el mismo con el que agradeció las cortesías de un proveedor. Sin embargo, la inminente renuncia de Taddei no resolverá el problema. Recordemos que la empresa del gobierno que hace los materiales electorales y que trabaja de la mano con empresas de Alfredo Casillas son Talleres Gráficos de México.

¿Y quién creen que fue director de Talleres Gráficos de México? El ahora consejero Arturo Manuel Chávez López, quien ahora podría ser el nuevo presidente del INE.

El negocio de Alfredo podría continuar aun tras la salida de Taddei.