¿Cómo vamos? (1/5)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cómo va la economía mexicana? Para responder podemos comparar lo que debería haber sido con lo que fue, comenzando con el poder adquisitivo de nuestro dinero, analizando el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, con el que se mide la inflación.

En materia de inflación, ¿qué debería haber sido? Una reducción, una menor pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero. En materia de inflación, ¿qué fue? Una mayor pérdida del poder adquisitivo, un repunte en la inflación.

En términos anuales, comparando con la misma quincena del año anterior, fue en la primera quincena de marzo cuando se alcanzó la que, hasta el momento, es la mayor inflación del 2026, 4.63%. A partir de la segunda quincena de marzo se inició un periodo de inflación a la baja, que concluyó en la primera quincena de julio con la inflación en 3.10%, la menor en lo que va del año, y 0.10 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual de inflación del Banco de México, que es 3.00%. La tendencia a la baja no se mantuvo y en la primera quincena de octubre la inflación fue de 3.62%, 0.52 puntos porcentuales mayor que la mínima (3.10%), el 16.77%.

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En términos quincenales, comparando con la quincena anterior, fue en la primera quincena de marzo cuando se alcanzó la que, hasta el momento, es la mayor inflación del 2026, 0.62%. Fue en la segunda quincena de abril cuando se logró la que, hasta el momento, es la menor, 0.04%. Luego sumamos cuatro quincenas, de la primera de mayo a la segunda de junio, de deflación, de baja en el INPC, de aumento en el poder adquisitivo de nuestro dinero: 0.16%, 0.13%, 0.11% y 0.20%, respectivamente. En la primera quincena de julio regresó la inflación, 0.07% y en la primera quincena de octubre alcanzó 0.41%, 0.37 puntos porcentuales mayor que la mínima (0.04%), el 925.00%.

Resumiendo. En términos anuales la inflación repuntó desde 3.10%, la mínima anual, en la primera quincena de julio, hasta 3.62%, la máxima, en la primera quincena de octubre, repunte de 0.52 puntos porcentuales, el 16.77%. En términos quincenales repuntó desde 0.04%, la mínima anual, en la segunda quincena de abril, hasta 0.41%, en la primera quincena de octubre, repunte de 0.37 puntos porcentuales, el 925.00%.

En términos quincenales, ¿cuál es el resultado si comparamos con la segunda quincena de junio, en la que se registró la mayor deflación. 0.20%, con la primera de octubre, en la que la inflación fue 0.41%? Se registró un aumento de 0.61 puntos porcentuales, el 305.00%.

Pasar de 3.10% a 3.62% de inflación puede parecer, a primera vista, poco, únicamente 0.52 puntos porcentuales. No lo es, ya que se trata de un repunte del 16.77%. Pasar de 0.04% a 0.41% puede parecer, a bote pronto, poco, solamente 0.37 puntos porcentuales. No lo es, ya que se trata de un repunte del 925.00%.

Se puede argumentar que, incrementos porcentuales aparte, la inflación está dentro de los márgenes de la meta del Banco de México. Anual: 3%, más/menos un punto porcentual de margen de error, mínima 2% y máxima 4%. Quincenal: 0.12%, más menos 0.04 puntos porcentuales de margen de error, mínima 0.08% y máxima 0.16%.

Sí, pero allí está el problema: que el banco central tenga metas de inflación, que esté a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero, de nuestro trabajo.

Continuará.