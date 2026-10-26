El Buster Keaton de nuestros tiempos

Jackie Chan (Hong Kong 1954) es una de las estrellas más populares y queridas del mundo del cine, y una de las figuras más emblemáticas de las artes marciales y de la comedia internacional.

Su ilustre carrera comenzó a los cinco años cuando interpretó un papel secundario en la película, El gran y el pequeño Wong Tin Bar (1962), una de las primeras cintas que de la época cumbre del cine de artes marciales en Hong Kong.

Yo descubrí las artes marciales durante mi infancia gracias al legendario Bruce Lee (1940-1973). La primera vez que lo vi en la pantalla me cambió la vida. Su presencia, carisma, atletismo e intensidad me ayudaron a conocer un mundo que no conocía. Bruce Lee es considerado por muchos como la figura que llevó las artes marciales al mainstream. Gracias a íconos como él, se convirtió en un fenómeno universal.

Las artes marciales no cuentan con una documentación que nos ayude a saber con exactitud cuándo se originaron. Un dato histórico nos remonta a Egipto, donde pinturas que datan del año 2000 a. C. se muestran luchadores practicando una serie de movimientos, como lanzamientos y sumisiones.

Lo más cercano que se les asemeja a las artes marciales de la actualidad tuvo origen en China, Corea y Japón en 2100 a. C. Éstas han sido desarrolladas como métodos de defensa y ataque en enfrentamientos de tipo físico, prevaleciendo el uso del cuerpo, puños, manos, codos, rodillas; con su máxima expresión en los conflictos bélicos. Durante las dinastías Ming y Qing, la disciplina comenzó a practicarse como técnicas para mejorar la salud, tanto física como mental. Algo que en particular Bruce Lee promovió en sus enseñanzas.

Hoy, las artes marciales son un modo de entretenimiento y muestra de habilidad física que muchos aspiran a lograr. Existe un ingrediente de competitividad y de superación personal, pero también puede ser una actividad física muy divertida.

Es en esta vertiente donde el extraordinario Jackie Chan es capaz de lucir exhibiciones corporales que verdaderamente parecen imposibles. No es meramente su inaudita habilidad para dirigir y realizar la coreografía y la ejecución de artes marciales en cada escena de sus filmes, es aquel componente de comedia que logra que se conviertan en un auténtico espectáculo. Cada una de sus hazañas nos quita el aliento, nos causa imprevistas carcajadas y nos maravilla con lo que es capaz de hacer con sus manos, pies y una serie de props mundanos. Les recomiendo toda su filmografía, pero en particular la cinta Los buscapleitos (1984), filmada en Barcelona y dirigida por un contemporáneo de Chan, Sammo Hung (1952, Hong Kong) otra personalidad clave de las artes marciales. Una joya del género. Una escena en particular es considerada como una de las mejores de la historia —entre el propio Chan y Benny Urquidez (legendario maestro de artes marciales, entre sus alumnos se encuentran actores como John Cusack)—. No se la pierdan.

Jackie Chan es, sin duda, “el Buster Keaton de nuestros tiempos”.

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