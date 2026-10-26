La ultraderecha usa la censura como herramienta de opresión

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

España, Colombia, Estados Unidos, Israel, territorios tan diversos donde la extrema derecha ha decidido censurar obras artísticas por supuesto contenido ideológico o vetar medios de comunicación que incomodan al poder político.

La llegada de Vox al poder -el partido de ultraderecha español- de la mano del Partido Popular, ha implicado que las políticas más extremas se filtren dentro de la agenda de los gobiernos de coalición.

Un ejemplo es lo que ha pasado recientemente en el gobierno de la comunidad autónoma de Castilla y León, que ha decidido vetar las ayudas para la producción de películas, series y documentales que según su criterio “impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

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Al día de hoy no se sabe cuales serán los criterios de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en manos de Vox para determinar cuales ayudas al cine en Castilla y León serán impulsadas y cuales no, solo se sabe que un grupo de expertos avaluará los proyectos que se presenten.

Sin embargo, ya hubo una censura clara este fin de semana, cuando se prohibió en Valladolid la presentación de la obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, una puesta en escena que documenta los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidas en la Guerra Civil, el Franquismo y la propia muerte del poeta Federico García Lorca.

Algo similar pasó en Colombia la semana pasada, cuando el gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella ordenó retirar varias obras del acervo cultural del Museo Nacional de Colombia en el centro de Bogotá. Obras de arte que hacían referencia al feminismo, la diversidad sexual, la violencia política y el conflicto armado del país sudamericano.

Una batalla abierta que Espriella definió como la contrarrevolución cultural en contra del wokismo, un término utilizado ampliamente por los gobiernos de extrema derecha para descalificar la agenda progresista e izquierdista.

Un experto en lanzar campañas contra la cultura woke es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva años implementando una cacería contra las ideologías progresistas. El ultraconservador estadounidense primero criticó a las universidades por albergar este tipo de ideas y luego cuestionó a los museos por mantener obras con ideologías que considera en contra de los ideales conservadores.

Este sesgo que implementa en la educación y en las artes, lo aplica también en los medios de comunicación cuando censura a las cadenas informativas que critican su gobierno y premia a los que aplauden sus políticas extremistas.

El gobierno de Israel sin duda ha adoptado la agenda más extrema de los ultranacionalistas que gobiernan el país y es en ese país donde la censura a medios de comunicación es muy visible. La más reciente es la prohibición de entrada a la periodista Francesca Cicardi, del periódico español de el Diario.es para cubrir las elecciones.

La periodista lleva años cubriendo información sobre Palestina e Israel y no hay una justificación de porqué se le ha negado la entrada, inclusive se sabe que no es la única periodista extranjera a la que se le ha negado la entrada a territorio israelí. La Asociación de la Prensa Extranjera en Israel ha denunciado que los periodistas están siendo rechazados porque la información que difunden no le gusta al gobierno de Netanyahu.

Estas son solo muestras de lo que sucede cuando se vota por la derecha más extrema y regresan poco a poco las viejas prácticas de control como la pérdida de libertades, la represión y se violan los derechos humanos.