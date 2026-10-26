Las vueltas de la segunda vuelta electoral

Leonardo Núñez González. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Llegar primero no siempre significa ganar. A veces, cuando hay una segunda oportunidad que permite elegir de nuevo para poner a prueba al ganador, quien llegó en segundo lugar puede terminar dándole la vuelta al resultado.

Luiz Inacio Lula da Silva ganó su cuarto mandato presidencial después de quedar detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta. El resultado ofrece una lección que rebasa las fronteras brasileñas, pues una sociedad puede dividirse entre muchas alternativas y, a pesar de ello, coincidir en quien no quieren que los gobierne. Para expresar esa coincidencia se necesitan reglas que permitan algo más que premiar al que obtenga más votos, lo que se conoce como mayoría relativa.

La segunda vuelta sirve precisamente para eso. Si ningún candidato alcanza el umbral exigido para ganar, los dos más votados vuelven a competir. En Brasil se necesita superar la mitad de los votos válidos; otros países establecen requisitos diferentes. La primera ronda permite escoger entre todas las candidaturas. La segunda obliga a decidir entre las dos que quedan. Cambia la pregunta y, con ella, puede cambiar la respuesta.

No se trata de una rareza latinoamericana. En 2017, un conteo de IDEA Internacional registraba que 12 de 18 países latinoamericanos lo tenían. Igualmente, 12 de 46 segundas vueltas habían permitido que el segundo lugar ganara. Llegar segundo no es una condena, aunque remontar tampoco es garantía.

Chile ofrece un ejemplo. En noviembre de 2021, José Antonio Kast superó a Gabriel Boric. Un mes después, Boric ganó la presidencia. El miedo a un gobierno de Kast ayudó a movilizar a quienes antes se habían quedado en casa y a reunir apoyos que la izquierda no había conseguido por sí sola. La primera votación hizo visible lo que estaba en juego. Sin embargo, en la siguiente elección Kast ganó.

Pero el mecanismo no tiene ideología. En Argentina, Mauricio Macri quedó detrás de Daniel Scioli en 2015 y terminó ganando. En 2023, Javier Milei hizo lo mismo frente a Sergio Massa. Quien imagine que una segunda vuelta está diseñada para derrotar siempre a la izquierda o para frenar a la derecha confunde una regla democrática con sus prejuicios políticos.

Entre ambas votaciones hay algo más que negociaciones entre dirigentes. Los electores reciben información sobre la fuerza de cada alternativa, reconsideran riesgos y pueden terminar dando su voto a alguien que no los entusiasma, pero detiene a quien no quieren. No necesitan volverse del partido por el que votan, basta con preferir a alguien sobre otro. Las diferencias no desaparecen, pero permiten descartar al más odiado. También pueden acudir a las urnas quienes antes no consideraban necesario hacerlo.

Tampoco hay milagros. La segunda vuelta no garantiza gobernar bien, construir acuerdos duraderos ni representar a quienes se abstuvieron. Su virtud es más acotada: permite comprobar cuál de los finalistas reúne mayor respaldo entre quienes emiten su voto, en lugar de suponer que encabezar una competencia fragmentada equivale a contar con una mayoría.

El alivio de quienes celebran que otro Bolsonaro no llegue a la presidencia también debería invitar a la reflexión sobre la segunda vuelta. Sin esa segunda oportunidad, el primer resultado habría sido definitivo. Donde se teme que este mecanismo cierre para siempre las puertas del poder a cierta fuerza política, convendría mirar a Lula. A veces, la puerta que se cierra es la misma por la que se puede entrar.