• Mejía Haro a Subsecretaría de Agricultura

Con la novedad de que a la brevedad podría concretarse un movimiento de alto nivel en el gabinete presidencial: el relevo en la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que deja el exgobernador Leonel Cota —a quien le pidieron el puesto dado que su hijo será candidato de Morena a la gubernatura de Baja California Sur y, como dijo la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, se busca que no se diga que desde una dependencia del gobierno se apoya a un aspirante—. El caso es que el perfil del relevo es interesante, pues se trata del todavía diputado federal Ulises Mejía Haro, quien es muy cercano y de todas las confianzas de la mandataria federal. Mejía ya fue presidente municipal de Zacatecas y también fue coordinador de Sheinbaum en el estado durante el proceso interno rumbo a la Presidencia de la República. Ahora asumirá esta posición fundamental que tiene la relación con los agricultores y los ganaderos del país. Ahí el dato.

• “Tiene profesionalismo, es honesta”

La renuncia de Guadalupe Taddei al frente del INE hizo a muchos recordar su llegada a la presidencia del Instituto y sobre todo cómo el expresidente López Obrador se refirió a ella. Nos recuerdan que a finales de marzo de 2023 el tabasqueño aludió a la designación de la sonorense, la cual resultó de la aplicación de una tómbola entre los finalistas de un proceso que se efectuó en la Cámara de Diputados: “Es una mujer experimentada, vean su trayectoria. No la conozco, eh. Conozco a su familia, y sí son gentes progresistas y demócratas, y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo… Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente (del INE) que está saliendo. Es una mujer íntegra. Pero además fue examinada por una comisión del Congreso y, por si fuera poco, es producto de un sorteo. Es lo más transparente que puede haber”, refirió entonces. Después vino lo que vino la semana pasada y Taddei informó ayer que hoy renunciará.

• PAN define a coordinador en bastión

Y fue el Partido Acción Nacional el que formalizó que Felipe Fernando Macías, mejor conocido como Felifer, sea su coordinador estatal. Con ello, en un momento legal posterior, habrá de postularlo a la gubernatura de Querétaro. Fue en un evento que tuvo lugar en esa entidad, donde recibió el nombramiento de manos del dirigente nacional del albiazul, Jorge Romero. Nos cuentan que al tomar la palabra, Felifer hizo una declaración relevante y frontal. “Negligencia, incompetencia, mentira, delincuencia y desorden, esos adversarios que ya conquistaron muchas partes del país y amenazan con la entrada a Querétaro, ¿lo vamos a permitir? Por supuesto que no, aquí se van a topar con pared”. El presidente municipal de Querétaro se venía perfilando desde hace meses como la figura más importante del panismo para tratar de retener el poder, luego de que el gobierno de Mauricio Kuri ha venido sufriendo un notorio desgaste.

• Felicitación a Lula

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer celebró el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, publicó la mandataria en las benditas redes unos pocos minutos después de conocerse los resultados finales de los comicios de ayer. Y, nos dicen, no podría ser de otra manera: el triunfo del veterano político de izquierda que mañana estará cumpliendo 81 años, implica un freno a la expansión que, asociada al apoyo de Washington, han tenido expresiones y políticos de derecha en América Latina, que han alcanzado el poder. Además, una derrota del militante del Partido de los Trabajadores habría dejado a México como el único país con gobierno de izquierda en América Latina. La decisión brasileña, nos aseguran, deja también la idea entre los partidos que conforman la 4T, de que el apoyo de Estados Unidos sí es de la mayor relevancia, pero no siempre suficiente para incidir en un resultado electoral.

• Gran pendiente en Chiapas

Y es en Chiapas, entidad gobernada por el morenista Eduardo Ramírez, donde claramente uno de los objetivos de la reforma judicial no ha logrado aterrizar en todos los ámbitos ni en todos los territorios del país. Y es que hay personas, como los habitantes del municipio de Ostuacán, que siguen sin confiar en la justicia que les puedan proveer las instituciones. Así lo demuestra el hecho de que dos hombres que fueron detenidos como presuntos responsables del feminicidio de una abuela y su nieta, les fueron arrebatados de las manos de las propias autoridades de seguridad y linchados en esa localidad. Aunque en México no existe una estadística oficial sobre linchamientos, especialistas han advertido que los factores principales asociados a estos actos de justicia por propia mano son, por un lado, la percepción de impunidad y, por otro, la comisión de delitos de alto impacto como robo, secuestro o agresiones sexuales, aunque centralmente tienen que ver con la falta de respuesta institucional en términos de justicia. Ahí la asignatura pendiente.

• Designaciones y maxipoderes

Y hablando de la salida de Guadalupe Taddei, lo primero que salta como inquietud es el hecho de que en el país hay un proceso electoral en marcha —según se ha dicho, el más grande de la historia, pues se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, incluidos la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas—. De ahí que varias voces de consejeros del mismo instituto se apuraran a señalar que las tareas para tener una buena elección siguen en marcha. La segunda inquietud tiene que ver con la confiabilidad en el INE que debe empezar a restaurarse a la brevedad. Y ahí entra la mano de los legisladores para llevar a cabo un proceso pulcro de designación del relevo de Taddei, pero también, nos dicen, como se anunció el viernes pasado, para que se revisen lo que algunos consejeros han denominado maxipoderes que se dieron a la presidencia del organismo electoral federal, pues ha quedado comprobado que éstos también pueden ser nocivos. Pendientes.