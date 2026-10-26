Por temor a Musk, AT&T optó salir de México

Ya se perfila el nuevo campo de batalla por las comunicaciones móviles globales sin costura ni dispositivos voluminosos ni aplicaciones estorbosas y casi omnipresentes… y quien por ahora lleva la batuta es Elon Musk quien, además de obtener permiso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (FCC) para colocar 15 mil nuevos satélites SpaceX de órbita baja también negocia con Crown Castle, de Rober Bartolo, acceso a 80 mil sitios de telefonía móvil en EU.

Una razón más que suficiente para que AT&T —que preside John Stankey— aceptara perder 13,375 millones de dólares en México para enfocarse en una futurista batalla.

Una batalla a la que se subirá, de diversas formas incluido el Cuádruple Play, Grupo Televisa, que codirigen Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez en sociedad con David Martínez, y su Fintech Holdings tras adquirir el negocio que vendió a precio de incendio la poderosa AT&T por impericia gerencial y operativa… y por advertir las nuevas fronteras de competencia que viene marcando SpaceX y su servicio de internet StarLink.

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El proyecto de SpaceX de ofrecer un servicio de comunicación de alcance global que pueda combinar conectividad en tierra o desde el espacio, ya generó temor y preocupaciones en las tres grandes empresas de celular en Estados Unidos y ya suman fuerzas. Verizon, que encabeza Dan Schulman; T-Mobile, al mando de Srini Gopalan, y la misma AT&T formalizaron este sábado una joint venture para atender zonas sin cobertura en Estados Unidos, misma que estaría dirigida por un exdirectivo de AT&T que también trabajó para Cingular y Ameritech, Paul Roth.

“La joint venture se formaliza cinco meses después de que las compañías dieran a conocer que combinarían recursos limitados de espectro para ayudar a eliminar las zonas muertas de cobertura”, reportó la plataforma Axis Negocios.

En otras palabras, los tres gigantes móviles estadounidenses se pertrechan ante lo que será el crecimiento de las opciones —y nuevos instrumentos— de comunicación satelital para los usuarios de aquel país…, pero pronto en el mundo, México incluido. Así que luego de un desempeño ruinoso en nuestro país, la empresa basada en Texas optó por hacerle caso a sus accionistas para retirarse de América Latina, absorber pérdidas en México en la filial que se le encomendó en su última etapa a Mónica Aspe… para acopiar recursos y capacidades tecnológicas ante lo que viene.

Lo que suceda en el vecino del norte dará mucha claridad de cómo se desarrollará la competencia de telecomunicaciones por regiones y por país, generando estándares y estrategias locales defensivas y ataque que no serán menores.

Hay que recordar que en abril pasado Bestel, filial integradora de sistemas y tecnologías de la información de Grupo Televisa, anunció una alianza estratégica con Starlink con el objetivo de ofrecer conectividad a empresas en cualquier lugar del país con servicios de banda ancha y baja latencia apoyada en arquitecturas híbridas (fibra, LTE y microondas). No, no es ciencia ficción. Ya está aquí.

HuBox, ilegal, inseguro y en la credencial de elector. Uno de los legados que dejará Guadalupe Taddei —porque no le sucederá nada relevante siendo ella consentida del régimen— será haber dejado expuesta la información de más de 100 millones de personas por el código QR incorporado en la credencial de elector… la herramienta más relevante para la identificación personal en el país.

Como se informó en este espacio, el servicio de QR fue incorporado de manera obligatoria a la empresa HuBox, de Ramón Mondragón y que dirige Francisco Bustamante, en la licitación LP-INE-033/2025 como proveedor tecnológico… y que esa asignación se hizo con un sobreprecio de casi 3,000%. Incorporar a esa empresa como proveedor exclusivo resulta inconstitucional, ilegal de cabo a rabo, pues el INE exigió el uso de una marca, tecnología y fabricante específico, lo cual constituye una violación al principio de imparcialidad, competencia y no discriminación al generar un monopolio. En otras palabras, Taddei y su favorito, José Alfredo Hernández Casillas, hicieron dependiente al INE de un solo proveedor y su tecnología para los códigos bidimensionales. ¿Cuánto obtuvieron de ello? Sólo tenga en cuenta que cada “clic” de QR cuesta promedio mundial 0.004 centavos de dólar y que se paga a HuBox 12 centavos de dólar. Ese monopolio a modo de Taddei es peligroso para todos: facilita a los actores maliciosos el hackear o infiltrar la solución HuBox, ya que es la única que usa el INE, los hackers sólo tienen que estudiar los protocolos que son de dominio público por estar disponibles en la convocatoria de licitación. ¿Algo más?

Mujeres al volante. Entre las compañías de transporte que actúan en pro de la inclusión de género, está Traxión, de Aby Lijtszain, que según su Informe Integrado 2025, tiene por meta alcanzar 30% de participación femenina en su plantilla total para 2030. El grupo también cuenta con tres consejeras, equivalentes a 20% de su Consejo de Administración, órgano desde donde se supervisa la estrategia y se toman decisiones relevantes para el negocio. Ahora tocará observar cómo ese objetivo se refleja en oportunidades concretas y en una mayor presencia femenina en todos los niveles.

Canek, obsequios del pasado. Al escándalo de notarías en el estado de Hidalgo que formarían parte de una red para cobrar moches a cambio de agilizar trámites de adquisición de vivienda en el Infonavit que ahora dirige el “revolucionario” Octavio Romero Oropeza, se suma el nombre del actual delegado del Instituto en esa entidad, el morenista —en su momento priista— Canek Vázquez Góngora. Vaya, de los “gobiernos del pasado”, Canek recibió las Notarías 7 de Actopan y la 6 de Apan en agosto de 2016.

Y luego dicen que son diferentes.