Taddei, fuera del INE; hoy renuncia

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio del escándalo de corrupción en la que está inmersa por los conflictos de interés con uno de los proveedores, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentará hoy su renuncia a ese cargo ante la Cámara de Diputados, entre exigencias de exconsejeros de ese organismo, expertos electorales, académicos y dirigentes de oposición de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y lo ocurrido no quede en la impunidad.

Resultaba ya imposible la pretensión morenista a todos sus niveles de mantener en el cargo a la funcionaria, cuya gestión en los últimos meses, además de los ilícitos en que incurriera puestos al descubierto, dañaron la respetabilidad del organismo electoral al abstenerse de sancionar las anticipadas e ilegales campañas electorales de Morena, cuyo ejemplo siguieron otros partidos, restándole legalidad al proceso del próximo año.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Con 51.7 por ciento de los votos, Inácio Lula da Silva aventajaba a Flávio Bolsonaro, con 48.24, en la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil que, una vez confirmada esa ventaja oficialmente, significará que el avance derechista en otros países de América Latina fue frenado para tranquilidad de algunos sectores en México.

Cómo verían en Morena la corrupción en el INE que hasta a sus mismas filas escandalizó lo ocurrido y que fuera puesta al descubierto al hacerse públicos esos hechos e incluidas las acciones emprendidas por la Unidad de Inteligencia Financiera de intervenir cuentas de proveedores e ilícitos cometidos.

Inesperada revelación de la conversación sostenida por la Presidenta Sheinbaum con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el aeropuerto de Ciudad Juárez, en donde la recibiera hace varias semanas cuando visitó esa entidad, que la haya hecho pública con la pretensión de librarse de las versiones de que traicionó a su exfiscal.

Nadie gana ni la panista ni la Presidenta, quien, por serlo y con todo lo cuestionable que pudiera ser su gestión y sus reacciones, enfrentó una discusión en la que reconoció que ambas elevaran su tono de voz, lo que no había sucedido así de parte de un mandatario estatal ante un Ejecutivo federal.

El anunciado paro nacional de transportistas para hoy se originó por el asesinato del delegado regional en Puebla, Estanislao Hernández Lozano, tras ser despojado de su camión el jueves pasado en una carretera estatal, lo que motivó un bloqueo de 14 arterias viales de la entidad.

Después de que desde la Cámara alta le solicitaron oficialmente a la Cancillería que se permitiera a los senadores el uso del salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional capitalino, la misma Presidenta Sheinbaum rechazó esa petición con un alto a privilegios que reclaman quienes deben ser austeros y recordar de dónde vienen.