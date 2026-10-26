Un lugar en la mesa

Hay realidades que están frente a nosotros, pero que ha resultado más fácil dejar fuera de la conversación. Hasta que alguien las pone sobre la mesa. Y cuando eso sucede, cuando decidimos mirar de frente lo que durante años ha sido invisibilizado, relegado y, muchas veces, hasta incómodo, algo cambia: la justicia deja de ser una discusión lejana y empieza a tocar la vida de las personas. Lo anterior, a colación de una decisión reciente de la Suprema Corte. El tema, contado desde el lenguaje jurídico, puede parecer árido: municipios, presupuesto, competencias, autonomía hacendaria y un fondo federal llamado FAIS.

Pero detrás de todo eso hay una pregunta mucho más sencilla y mucho más profunda: ¿Quién debe decidir qué necesita una comunidad? La Suprema Corte resolvió que es constitucional que al menos el 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) debe llegar directamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para que sean éstas las que los administren directamente. Durante demasiado tiempo hemos hablado de los pueblos indígenas y afromexicanos, de su cultura e identidad, pero no de su capacidad para decidir y ejecutar obras y acciones. Se han diseñado políticas para ellos, pero se ejecutan por ellos. Reconocer derechos también tendría que significar algo más: escuchar, confiar y reconocer la capacidad de decidir.

Porque hablar de autonomía sin permitir que las comunidades participen directamente en las decisiones que afectan su vida cotidiana corre el riesgo de quedarse solamente en el discurso.

Y aquí hablamos de cosas muy concretas. Agua. Drenaje. Caminos. Infraestructura. Necesidades que definen cómo se viven todos los días en la comunidad. A propósito de eso, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, puso un ejemplo muy concreto: hasta antes de la reforma constitucional de 2024 que reconoció a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, si una asociación civil decidía donar una ambulancia a una comunidad indígena, debía hacerlo a través del municipio para que, después, el ayuntamiento decidiera si de buena voluntad se la aportaba a la comunidad que no tenía personalidad jurídica.

Hoy ésa es la realidad que se está combatiendo. Y algo que debemos continuar. Hay además una parte de la decisión de la Corte especialmente relevante: ese 10 por ciento no es un techo. Es un mínimo.

La Corte fue clara en señalar que la entrega directa de esos recursos no libera a los municipios de sus propias responsabilidades. Hay lugares en los que la población indígena supera incluso la mitad de la población municipal. Pretender que un 10 por ciento basta para responder a décadas de rezago sería ignorar nuevamente la realidad.

Y quizá ahí está el fondo de esta discusión. Visibilizar no es conceder privilegios. Es reconocer realidades que durante demasiado tiempo no quisimos —o no supimos— mirar.

La igualdad tampoco puede significar tratar exactamente igual realidades profundamente desiguales. Por eso es importante cuando estos temas llegan al centro de la discusión pública y, sobre todo, al centro de las decisiones.

Porque la justicia también está en decidir quién tiene voz, quién participa y quién administra.

A veces pensamos que las grandes decisiones de un tribunal están en los grandes casos, en los que ocupan las primeras planas o generan las discusiones más ruidosas. Pero quizá también están en poner sobre la mesa a quienes durante demasiado tiempo estuvieron fuera de ella.

¿Adiós a Taddei? Los escándalos que se viven desde hace algunas semanas en el Instituto Nacional Electoral (INE), de Guadalupe Taddei, tendrían de fondo las batallas entre proveedores y empresas que quieren entrar por el pastel del proceso electoral en 2027, tanto en lo federal como en lo local, hablamos de cientos de millones de pesos a licitar y otro tanto por adjudicar. Pastel en donde Cajas Graf, de José Alfredo Hernández, se ha servido con la cuchara grande. Y justo aquí, recuerde estos nombres: Jesús Octavio García González y Claudia Arlette Espino, altos exdirectivos del instituto. Asimismo, llama la atención que este fin de semana habrían sido removidos diversos directivos en áreas de responsabilidad ejecutiva y administrativa del propio INE, esto luego de que se diera a conocer la investigación que inició la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de Aureliano Hernández Palacios, por los videos que revelan la cercana relación entre Guadalupe Taddei y el contratista Hernández Casillas. Fuentes al interior del Instituto me confirman que, a partir de hoy se revisará con lupa cada expediente con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan de determinarlas las autoridades competentes se harán sin mirar nombre, cargo o área. Sin duda una sacudida en el INE donde la prioridad será sostener la credibilidad de la institución, caiga quien caiga. Pero en todo esto quizá cuando usted lea esta columna se confirme que Taddei Zavala renuncia a este prestigiado instituto, cuya salida trasciende será evidente ante tales escándalos de señalamientos de mal uso de recursos públicos, de no hacerlo, sería poner el riesgo la democracia que tanto le ha costado consolidar a México. En todo el entramado lo mínimo que se espera son denuncias legales que no den espacio para cualquier impunidad que algunos desean.

Voz en off. En Majalca, Chihuahua, el Parador Seguro con Servicios Integrales Punto Travel Center busca atender esa necesidad con servicios para operadores de carga y viajeros. El proyecto de Oxxo Gas, a cargo de Jaime Longoria, y Oxxo recibió el premio Convenience Store of the Year para Latinoamérica de la National Association of Convenience Stores (NACS), durante el NACS Show en Las Vegas, Nevada. Inaugurado en agosto de 2026, integra servicios de combustible, tienda, alimentos, mecánica, áreas verdes, descanso y pensiones seguras. El establecimiento cuenta con el reconocimiento como “Parador Seguro con Servicios Integrales de la SICT” y el acompañamiento de un cuartel de la Sedena. Esto invita a considerar que una logística más sólida también requiere espacios que atiendan la seguridad y las necesidades de quienes mantienen en movimiento nuestra economía…