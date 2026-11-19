La participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del APEC 2026, que se celebra en Shenzhen, China, representa una oportunidad para mostrar el nuevo nivel de apertura de México para buscar alianzas y construir acuerdos con economías que tienen un peso decisivo en el rumbo del mundo, pero sin dejar de lado los intereses nacionales y el respeto a nuestra soberanía.

Hablamos de una reunión que congrega a líderes de 21 economías de la región Asia-Pacífico, en la que nuestra nación tiene mucho por aportar, toda vez que se trata de un espacio que concentra una parte fundamental del comercio y la actividad económica mundial. La participación de la Presidenta refleja su visión de sentarse a la mesa donde se discuten asuntos que pueden abrir oportunidades para empresas y productores, pero, sobre todo, para las familias mexicanas.

Los encuentros con los mandatarios de China, Vietnam y Estados Unidos muestran que México busca ampliar sus relaciones, diversificar sus vínculos comerciales y aprovechar las oportunidades de cooperación. Estos diálogos permitieron revisar avances en temas comerciales y de tecnología, así como la posibilidad de fortalecer la colaboración en materia de salud e innovación. La cooperación internacional adquiere un verdadero sentido cuando se traduce en beneficios concretos para la gente.

Hay otro aspecto que merece destacarse y es la manera en que la mandataria ha llevado la representación de nuestro país. En su intervención ante líderes económicos y empresariales, puso sobre la mesa el valor de los pueblos originarios, nuestra historia y la riqueza cultural de México. De esta manera, mostró su convicción de que la identidad nacional también forma parte de lo que somos y de lo que podemos ofrecer al mundo.

Además, su participación en la APEC adquiere un significado especial por ser la primera mujer Presidenta de México que forma parte de este encuentro. De ahí que su presencia hable de los espacios que hoy ocupan las mujeres en la toma de decisiones internacionales y de una representación que pertenece, de igual manera, a millones de mexicanas.

No obstante, su liderazgo no se mide solamente por su participación en esta cumbre, sino que se expresa en su capacidad para dialogar, encontrar coincidencias y defender los intereses nacionales sin renunciar a nuestros principios. La soberanía no está reñida con la cooperación; por el contrario, permite construir relaciones entre iguales.

Por eso es importante la participación de México en la APEC. Cada reunión, cada acuerdo y cada nueva alianza tienen los claros propósitos de abrir espacios para el país, fortalecer nuestra economía y contribuir al bienestar del pueblo. La transformación también se construye hacia afuera. Reconocer nuestra historia nos da la confianza para relacionarnos con el mundo desde una posición de dignidad.