Daniela Luján aprende y se divierte en ¿Tú crees? Enredos de Diez

La actriz Daniela Luján tenía 19 años cuando comenzó a dar vida a Gaby, personaje entrañable de Una familia de diez. A tres lustros de distancia afirma que ha aprendido de este papel a reírse mucho, pero también de grandes maestros a hacer comedia, por ese motivo se siente feliz de volver a ser la esposa de Plutarco y la mamá de Ajolotito en ¿Tú crees? Enredos de Diez, un spin off donde ella y su familia buscarán la independencia, con lo cual vivirán nuevas aventuras.

“Me acuerdo perfecto que Pedro Ortiz de Pinedo me llamó a su oficina, fui con mi mamá. Me invitaron a hacer comedia y lo primero que dije fue ‘nunca he hecho comedia’, y eso fue lo que me llamó la atención, la novedad, aprender. De ahí hasta el día de hoy ha sido aprender y pura diversión”, destacó en entrevista con La Razón Luján, quien fuera estrella de la telenovela El diario de Daniela (1998)

Aseguró que Gaby, la mujer inocente y despistada que provoca risas de manera involuntaria, es un personaje que ha disfrutado mucho.

Me la pasé increíble. Estoy agradecida por este personaje, porque lo he hecho muchos años y me ha dado muchas satisfacciones, la gente quiere tanto a Plutarco, Gaby y al Ajolotito que gracias a ellos hay esta historia

“De Gaby como personaje he aprendido a reírme mucho; gracias a ella y a estos proyectos he aprendido mucho como actriz sobre comedia, he tenido la fortuna de aprender de grandes, de Jorge Ortiz de Pinedo, de Eduardo Manzano... Ahora en la nueva serie está María Alicia Delgado a quien admiro mucho, de toda la vida, grabar con ella me ponía muy nerviosa, verla trabajar me ha hecho aprender bastante de ella; Pierre Angelo, Ingrid Martz, Natalia Madera, es gente con mucha experiencia, mucho colmillo, he aprendido mucho de ellos, muchas cosas técnicas de la comedia”, compartió.

En ¿Tú crees? Enredos de Diez, serie televisiva que se estrenó ayer a las 20:00 horas en el canal de Las Estrellas de Televisa, Gaby y Plutarco se verán envueltos en un embrollo por la avaricia de un hombre, mientras ellos luchan por lograr su independencia, pues deciden dejar la casa de Don Plácido López.

“Van a trabajar en un supermercado. Dos hermanos heredan Almacenes Patito, que es donde entran a laborar y el hermano se entera que si algo le sucede al supermercado, lo indemnizan a él, a su hermana no; entonces intenta llevar este supermercado a la quiebra a como dé lugar, para eso contrata a Plutarco y a Gaby para que ellos lo hagan en su nombre, ahí comienza la historia porque el talento de ellos para hacer plutarcadas va a ser explotado por alguien”, contó.

Luján, quien ha participado en proyectos de teatro como Cosas de papá y mamá, Carrie, el musical y Amor sincero, dijo que los televidentes pueden ir haciendo sus apuestas para ver si Gaby y Plutarco, conocidos por terminar sus frases con un “¿tú crees?”, lograrán vivir de manera independiente.

“Verán si van a lograr mantenerse en lo que siempre han soñado o si la vida se les hace bola y van a tener que regresar a la casa de Don Placido López, hagan sus apuestas, uno nunca sabe. Verlos fuera de su hábitat, intentando ganarse la vida ha sido muy divertido, creo que a la gente le va a gustar mucho.

Tú crees? Enredos de Diez



· ¿Cuándo: domingos

· Dónde: Canal Las Estrellas

· Horario: 20:00 horas

“Lo que sucede con Plutarco y Gaby es que tienen este humor y esta esencia muy ingenua, son como dos niñotes que ven la vida siempre con sorpresa, con emoción, tienen un amor tan bonito que yo creo hemos soñado en cualquier momento tener un romance como el de ellos”, comentó.

Luján, destacó, que agradece que estos proyectos le estén abriendo camino y que otros personajes que ha interpretado también se hayan quedado en el corazón de las personas.

“Lo que he buscado con mi carrera de alguna manera fue realizar estrategias, ha sido jugar. Lo que me gusta es contar historias, he podido hacer diferentes cosas, géneros distintos, Gaby es un personaje que llevo mucho tiempo haciendo, pero creo que de alguna manera en el inconsciente colectivo las otras cosas que he hecho también se han quedado por ahí, lo que me ha dado Gaby es llevar mi trabajo a otras generaciones porque Una familia de diez y ahora ¿Tú crees?, son proyectos para toda la familia, no tienen un nicho específico, es un regalo inmenso”, finalizó.