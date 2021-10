Los 10 contendientes al título de cara a la temporada de la NBA

El martes se inauguró la temporada número 75 de la NBA con una primera fecha llena de emociones, en la cual me basaré junto con el desempeño del año pasado para escoger a los 10 principales candidatos a llevarse el trofeo Larry O’brien en esta edición.

10. Golden State Warriors

En la época dorada de la “Dubnation ” la banca era de sus principales armas, así que adquisiciones como las de Otto Porter Jr. y principalmente la de Nemanja Bjelica, quien desde el banquillo parece estar ejecutando ese rol de creador desde el poste como Draymond Green. Además, Stephen Curry se mantiene como uno de los candidatos principales para ser el jugador más valioso, pero es el eventual regreso de Klay Thompson lo que podría catapultar a este equipo de regreso a la pelea.

9. Boston Celtics

Los Celtics hicieron un par de adquisiciones interesantes tras un año decepcionante y plagado de lesiones que los vio salir en primera ronda. Veremos si Robert Williams puede dar ese paso para ser ese centro que el equipo lleva necesitando por un par de temporadas, además creo que el duramente criticado Dennis Schroder también acabará ayudando a esta escuadra. No obstante, será el joven y sobresaliente dúo de Jayson Tatum y Jaylen Brown el responsable de llevar a la plantilla bostoniana a competir por el título.

8. Utah Jazz

El equipo con mejor marca de la pasada temporada regular no pudo vencer a unos Clippers sin Kawhi Leonard en segunda ronda, a pesar de que creo que Donovan Mitchell está destinado a ser uno de los mejores jugadores del mundo en el futuro cercano, no confío en que éste sea el año en el que las dificultades de su otra estrella, Rudy Gobert, en la postemporada paren. Francamente, un centro con un estilo tan tradicional no es efectivo en los playoffs, aún así la plantilla es profunda y se mantienen como contendientes.

7. Atlanta Hawks

Tras el campanazo en la segunda ronda de la postemporada, la joven columna vertebral de esta escuadra liderada por Trae Young estará en la pelea por campeonatos por muchos años. Los Hawks tienen la oportunidad de competir con una estrella que sigue en su contrato de novato, veremos si pueden capitalizarla.

6. Miami Heat

La poco inspiradora derrota que el Heat sufrió en primera ronda causó que Pat Riley reforzara este equipo con veteranos como Kyle Lowry, que se unen a estrellas establecidas en Bam Adebayo y Jimmy Butler. Sin embargo, la mayor incógnita de Miami es Tyler Herro, quien busca retomar su nivel tras un segundo año decepcionante en la liga.

5. Denver Nuggets

La lesión de Jamal Murray limitó seriamente las aspiraciones de este equipo la campaña pasada, pues es probable que el base de los Nuggets no esté presente durante una gran parte de la temporada regular. No obstante, el actual MVP, Nikola Jokic, acompañado de un Michael Porter Jr. quien parece tener un potencial ilimitado, son capaces de mantener el equipo a flote para competir por un campeonato cuando finalmente regrese Murray.

4. Phoenix Suns

A pesar de que la aparición de los Suns en las pasadas finales puede ser parcialmente atribuida a lesiones rivales, el equipo liderado por Chris Paul y Devin Booker tiene todo para contender en la cima de nueva cuenta. El estancamiento contractual de Deandre Ayton no es positivo, pero está por verse si esto lo motiva a dar otro paso en la postemporada y ser la diferencia para su equipo.

3. Los Angeles Lakers

La plantilla alrededor de las superestrellas, Lebron James y Anthony Davis, experimentó cambios radicales de cara a esta temporada, con la adquisición del polémico Russell Westbrook recibiendo todos los reflectores. “Mr triple doble” es un jugador que en teoría hace todo lo que realiza Lebron James, aunque muy lejos en niveles de producción y eficiencia. En el papel, es el perfil opuesto al que los Lakers necesitaban, sin embargo “brodie” buscará probarnos mal a todos ganando un campeonato al lado del rey, quien a pesar de tener 36 años sigue siendo más que capaz de liderar un equipo a la cima.

2. Milwaukee Bucks

Los actuales campeones se perfilan para mantenerse en la pelea para retener su título este año, liderados por Giannis Antetokounmpo, quien viene de establecerse como un histórico tras una actuación excepcional en las finales. Fuera de la pérdida de PJ Tucker a Miami, la escuadra vencedora se mantiene igual.

1. Brooklyn Nets

Uno de los grupos con más talento en la historia de la liga buscará conseguir su primer título después de una derrota plagada de lesiones contra el eventual campeón. Kyrie Irving se niega a vacunarse, por lo tanto se perderá toda la temporada a menos de que cambie de opinión. Aun así, una plantilla profunda con el regreso de Lamarcus Aldridge y liderada por Kevin Durant, quien estuvo cerca de vencer al eventual campeón básicamente por su cuenta, junto con James Harden, quien se mantiene como uno de los jugadores ofensivos más letales y completos de la liga. Si Kyrie regresa, no cabe la menor duda quién es favorito, sin embargo aun sin él, los Nets tienen suficiente para ganar el trofeo Larry O’Brien por primera vez en su historia.