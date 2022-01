De cara a la postemporada de la NFL

Ha concluido la frenética temporada regular de la NFL, una llena de polémica arbitral, casos de COVID-19 y un gran cierre de partidos para definir a los participantes de una cerrada postemporada. No hay un favorito, incluso existen varios casos donde un equipo podría perder en la primera ronda o ganarlo todo.

Los playoffs comienzan el sábado con el enfrentamiento entre los Raiders y los Bengals, con los últimos entrando como favoritos debido a su profundo y explosivo ataque con piezas importantes en todos los niveles. No obstante, los Raiders pueden llegar a aprovechar la débil línea ofensiva del rival, lo cual podría representar la diferencia. Igualmente me quedo con los de Cincinnati.

Posteriormente está el encuentro entre los Patriots y los Bills. Mucho dependerá de la versión que veamos de la defensiva de New England, la cual en momentos fue la mejor de la liga, pero no logró mantener este nivel a lo largo de la temporada. Sin duda podrían sorprender a un equipo de Buffalo que continúa sin poder establecer el ataque por tierra en partidos importantes. Este es uno de los juegos más cerrados, es evidente que los Bills son la mejor escuadra, pero los Patriots son el tipo de rival con el que sufren, aun así me quedo con Buffalo.

El domingo se inaugura la actividad en la Conferencia Nacional con el enfrentamiento entre los Eagles y los Buccaneers, donde los últimos son claros favoritos, sin embargo me parece que sufrirán más de lo esperado. La defensiva ganadora del Super Bowl anterior ha tomado un paso atrás, además Tom Brady no contará con dos de sus principales tres receptores. Aun así creo que Tampa Bay hará lo suficiente para avanzar, no obstante podrían ser sorprendidos en la siguiente ronda.

El encuentro entre los Cowboys y los 49ers es uno que dependerá de la habilidad de los de Dallas para frenar la corrida de San Francisco, forzando que comiencen a lanzar el ovoide, donde la defensiva de Dallas ha generado muchas entregas de balón. Me inclino por los Cowboys, aunque es completamente posible que Shanahan logre establecer el ataque terrestre para ganar este partido.

La actividad del domingo concluye con el choque entre los Steelers y los Chiefs, este parece ser el único partido de esta ronda que no será cerrado, con Kansas como un amplio favorito debido a su poderosa ofensiva, la cual tiene todo para anotar constantemente contra una defensiva que tomó un paso atrás a comparación del año pasado. No habrá sorpresa aquí, me quedo con los Chiefs.

El primer juego en lunes en la historia de la postemporada se disputará entre los Rams y los Cardinals, este es el encuentro más cerrado de esta primera ronda, creo que veremos un reñido duelo ofensivo entre estos rivales divisionales. Finalmente, creo que la variedad ofensiva de Arizona acabará siendo la diferencia, aunque verdaderamente es un partido impredecible.

Además, los Packers y los Titans esperan rival en sus respectivas conferencias, donde no hay claro favorito, genuinamente creo que existen alrededor de siete equipos capaces de ganarlo todo, lo cual refleja lo que ha sido esta temporada. Sin embargo, los enfrentamientos de postemporada dependen mucho de los planes de juego de cada equipo junto con emparejamientos favorables para cada una de las escuadras, debido a lo que el mejor equipo no siempre gana. Por lo tanto, creo que nos esperan unos playoffs memorables que prometen estar llenos de emociones.