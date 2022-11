Cinco favoritos de cara al Mundial

A menos de dos semanas del comienzo de la Copa del Mundo en Catar, les dejó mis favoritos para llevarse el título, considerando las convocatorias, actuaciones recientes en torneos continentales y procesos mundialistas.

5. Inglaterra

A pesar de las constantes críticas a Gareth Southgate y su estilo de juego, la selección inglesa viene de una semifinal en Rusia y un subcampeonato europeo, tras caer en penales contra Italia. Es probable que continúen con la línea de cinco, con un planteamiento dependiente del centro lateral y el balón parado. Son amplios favoritos para ganar su grupo, seguramente estarán peleando en las últimas instancias del torneo.

4. España

La Roja me parece uno de los equipos más impredecibles del certamen, es una escuadra joven, potenciada por Luis Enrique. El mejor estratega a nivel de selecciones ha logrado establecer un estilo dominante, desde un 11 que tiene un gran manejo de pelota, atacan bloques rivales a partir de interiores que constantemente aparecen entre líneas, principalmente Pedri y Gavi son los que cumplen esta labor. No obstante, el declive físico tanto de Busquets en la contención como de ambos laterales puede generar desventajas en el contraataque. No son favoritos para llevarse la copa, pero prometen partidos del más alto nivel.

3. Francia

La vigente campeona del mundo llega con varias incógnitas a pesar de probablemente tener la plantilla más completa, las lesiones en medio campo junto con el cambio a una línea de tres que nunca terminó de funcionar dejan a Deschamps mal parado. Sufren de una falta de creatividad en la base de la jugada, lo que limita sus opciones enfrentando a bloques bajos; sin embargo, tienen todas las individualidades para convertirse en el primer campeón consecutivo desde Brasil en 1962.

2. Argentina

Estamos ante la Argentina más funcional en la era de Messi, Scaloni ha logrado generar sinergias y ventajas a partir de un estilo más vertical, otorgando muchas libertades de media cancha para adelante. La lesión de Lo Celso es un golpe considerable, fue fundamental durante todo el ciclo de calificación a Catar, no obstante este puede ser el mundial de Messi.

1. Brasil

Contrario a Scaloni, Tite opta por un planteamiento más ordenado, con laterales sin mucha llegada. La creación ofensiva es paciente, pero se acelera cuando el esférico le llega a los hombres de peligro, principalmente Neymar, quien llega en un estado de forma sobresaliente, al igual que Messi, esta puede ser su última oportunidad de ganar un Mundial y llega como favorito.