Cuidado con el milagro en la liga española

Han pasado 12 fechas en la liga española, con un comienzo que logró exceder las malas expectativas que se tenían previamente sobre los equipos que han dominado la división históricamente. Aunque ambos equipos de Madrid se encuentran cerca de la cima de la tabla, existe una sensación de que el margen con el resto de las escuadras es peligrosamente pequeño.

A pesar de la corta edad de la campaña, esta me ha resultado muy similar a una temporada histórica en Inglaterra, la inolvidable 2015-2016 en la que un Leicester City que de milagro se salvó del descenso el año anterior logró ganar la liga con una probabilidad de 5000 a 1 previo al comienzo del certamen.

Sí, la temporada del Leicester fue grandiosa, pero sucedió en el momento perfecto, todos los grandes se encontraban en un mal periodo, por lo tanto los 81 puntos de los Foxes fueron suficientes para ganar el codiciado título. Para dar un poco de contexto, el Liverpool de Jürgen Klopp perdió la liga con 97 unidades en 2019, mientras que el Real Madrid y el Barcelona tuvieron múltiples temporadas perdedoras con más de 90.

Las posibilidades para un milagro en España están más altas que nunca. Fuertes comienzos de equipos como la Real Sociedad, el Betis y el Sevilla podrían dar el campanazo, que a pesar de ser instituciones grandes no ganan un título desde 1988. Mientras que la sorpresa hasta el momento ha sido el recién ascendido Rayo Vallecano, que se encuentra a dos puntos de zona de Champions.

Aun así, los equipos de Madrid se mantienen como claros favoritos, sobre todo los merengues, con un Vinícius Jr. que ha dado un salto impresionante acompañado del eterno mediocampo y una defensa que mejora lentamente tras perder a sus dos centrales titulares, además el capitán merengue, Karim Benzema, quien con la salida de Lionel Messi se ha posicionado firmemente cómo el mejor futbolista en España.

Uno de los factores que más compromete a estos improbables candidatos es que calificaron a competencias europeas, lo cual es bueno para dichas instituciones. Sin embargo, obstaculiza el extenso camino hacia un título de liga, debido al desgaste de jugar partidos a media semana para plantillas mucho menos profundas que las de los blancos o los colchoneros.

Aunque no estoy sugiriendo que procedan a apostar a favor de un título del Rayo Vallecano, me parece relevante enfatizar la situación actual que viven los grandes de España, la cual permite que una gran temporada que hace media década significaba un puesto en Champions para estos equipos, hoy podría convertirse en un trofeo de liga. Es probable que con el antecedente del Leicester City me esté precipitando un poco, no obstante la crisis de los usuales dominadores existe, al igual que un par de equipos que han comenzado bien. Así que quedan advertidos.