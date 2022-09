Desempeño flojo de la selección en partidos de preparación

La selección mexicana de Gerardo Martino disputó un par de encuentros de preparación, dos meses antes del comienzo de la Copa del Mundo en Qatar. El desempeño del conjunto azteca fue muy diferente en ambos partidos, decepcionando en contextos distintos.

Contra Perú, México logró tener un comienzo dinámico a partir de la sinergia entre Kevin Ávarez y Roberto Alvarado por la banda derecha. No obstante, el Tricolor no fue capaz de traducir las ocasiones en gol, además de que me pareció que Hirving Lozano estuvo muy precipitado y limitó al equipo en el último tercio. Éste ha sido un problema frecuente para el extremo del Napoli, quien se encuentra lejos de su mejor momento.

A pesar de la victoria en los últimos minutos, el funcionamiento de la selección en el segundo tiempo fue flojísimo, con llegadas contadas contra un conjunto peruano que ni siquiera planteó un bloque bajo. Preocupa la falta de intervención de Martino cuando el equipo es incapaz de generar ocasiones, los atacantes constantemente recibían el balón demasiado lejos del arco rival, ya que el mediocampo no era capaz de colocarlos en áreas de peligro.

En el encuentro contra Colombia, el Tri optó por generar a partir de una presión alta, con los interiores constantemente apareciendo en la salida de balón de los cafetaleros. Pese a que México no logra crear desde una posesión constante de balón, me pareció un primer tiempo con diversos elementos destacables, sobre todo la presión, la cual causó que el rival no tuviera muchas ocasiones de peligro.

Sin embargo, la segunda parte fue lamentable. Los cambios de Colombia, junto con Cuadrado de interior, desequilibraron completamente al conjunto azteca, que no pudo mantener la presión alta y terminó concediendo tres tantos, evidenciando una pobre salida de balón y un deficiente marcaje en pelota parada, ambos temas preocupantes de cara a Qatar 2022.

Incluso con las constantes críticas hacia Héctor Herrera, me pareció evidente la carencia que hay en su posición; Martino no cuenta con un futbolista de perfil similar y el mediocampo sufre mucho con balón por esa razón.

Además, el hecho de que Johan Vásquez no haya disputado ni un solo minuto es injustificable, es difícil entender por qué el “Tata” ni siquiera lo probaría en estos partidos de preparación.

En la delantera, Alexis Vega ha probado en distintas ocasiones que merece ser titular en Qatar, incluso creo que podría cumplir un rol similar al que tenía Lorenzo Insigne en aquel Napoli donde Lozano pudo destacar por banda derecha.

Hay poco que destacar después de estos dos partidos, pero aun así la versión del Tri que veremos en el Mundial será diferente, tanto en funcionamiento como en plantel, por lo que criticar estas actuaciones me resulta fútil.